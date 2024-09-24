Maymun çiçeği virüsünün daha bulaşıcı varyantı Hindistan’a sıçradı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), mpox virüsünün bu daha bulaşıcı Clade I varyantı nedeniyle Ağustos ayında küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Hint kamu sağlığı yetkilileri, virüsün daha bulaşıcı olan Clade I varyantının, yakın zaman önce Dubai'den Kerala'ya dönen 38 yaşında bir erkekte tespit edildiğini belirtti.

Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan daha önce bulaşıcılığı daha az olan Clade 2 varyantından 30'dan fazla vaka bildirmişti.

Maymun çiçeği Afrika dışında ilk kez İsveç'te görülmüş, ardından Tayland ve Pakistan'da da vakalar bildirilmişti.