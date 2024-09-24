Maymun çiçeği virüsünün daha bulaşıcı varyantı Hindistan’a sıçradı
Afrika kıtasında yayılan ve maymun çiçeği olarak da bilinen mpox virüsünün daha bulaşıcı yeni varyantı Hindistan’a sıçradı.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), mpox virüsünün bu daha bulaşıcı Clade I varyantı nedeniyle Ağustos ayında küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.
Hint kamu sağlığı yetkilileri, virüsün daha bulaşıcı olan Clade I varyantının, yakın zaman önce Dubai'den Kerala'ya dönen 38 yaşında bir erkekte tespit edildiğini belirtti.
Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan daha önce bulaşıcılığı daha az olan Clade 2 varyantından 30'dan fazla vaka bildirmişti.
Maymun çiçeği Afrika dışında ilk kez İsveç'te görülmüş, ardından Tayland ve Pakistan'da da vakalar bildirilmişti.