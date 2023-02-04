O hatalar yüzünden hasta olabilirsiniz! Sağlığa zarar veren çay demleme ve tüketme alışkanlıkları

Hem sofralara hem koyu sohbetlere eşlik eden çay, ülkemizde en çok tüketilen içecekler arasında yer alıyor. Buna rağmen birçok kişi, çayın aslında nasıl demlenmesi ve tüketilmesi gerektiğini bilmiyor. Hâl böyle olunca çay lezzetli bir içecek olmaktan ziyade zararlı bir maddeye dönüşebiliyor. Neyse ki çayı doğru şekilde demleyip tüketerek bu problemlerden kaçınabilirsiniz. İşte, kaçınmanız gereken o hatalar!

Demleme Süresini Uzun Tutmayın

Çayı sağlıklı şekilde tüketmenin püf noktalarından biri demleme süresine dikkat etmek. Çayın ideal demlenme süresinin yaklaşık beş dakika olduğu söylenebilir. Bu sürenin üzerine çıkıldığında çay çok demli olur ve bu da bazı sağlık problemlerine yol açabilir. Dolayısıyla süreyi aşmamaya ve çayı açık içmeye özen göstermelisiniz.

Günde Altı Bardaktan Fazla Çay İçmeyin

Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kafein alım limitine göre günde altı bardaktan fazla çay içmemek gerekiyor. Bu limite dikkat edilmediğinde ise fazla kafein alımı sonucunda uyku problemleri meydana gelebiliyor. Ayrıca aşırı çay tüketiminde çayın içinde bulunan tanen maddesi vücutta depolanıyor. Bu maddenin birikimi ise kabızlık gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Yemekten Hemen Sonra Çay İçmeyin

Toplumumuzda yemekten hemen sonra çay içmek gibi bir alışkanlık var. Oysa bu alışkanlık yemekten alınan demirin emilimini azaltıyor, bu da demir eksikliğine yol açabiliyor. Yemekten sonra çay içmek istiyorsanız en az 30 dakika beklemenizde fayda var.

Çayı Çok Sıcak İçmeyin

Çay çok sıcak bir şekilde içildiği zaman yemek borusundan geçerken buradaki dokuyu tahriş edebilir. Bu durum, uzun vadede yemek borusu kanseri gibi ciddi hastalıklara neden olabilir. Dolayısıyla çayı ılık bir şekilde tüketmeye özen göstermelisiniz.