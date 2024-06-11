SON DAKİKA... Tetkiklerde de onaylı randevuya geçiliyor

Sağlık Bakanlığı, bazı kişilerin randevu almasına rağmen hastaneye gitmemesi üzerine 13 Mayıs'ta onaylı randevu dönemi başladı. Bu sistemde yalnızca randevu almak yetmiyor, bir gün öncesinden hastaneye gideceğinizi onaylamanız gerekiyor.

Yeni sisteme geçilmesinin ardından randevulara gelmeme oranının düştüğü açıklandı. Bakanlık, aynı sistemi tetkiklerde de geçerli kılmaya başlayacak.

İHA'nın haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, onaylı randevunun muayenelere ek olarak artık tetkiklerde de hayata geçeceğini açıkladı. Uygulmanın başlama tarihi açıklanmadı.