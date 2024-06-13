Ekonomist Hakan Kara’dan işletmelere çağrı: Verimliliğinizi gözden geçirin

Türkiye'de ve dünyada ekonomik gelişmeler, piyasalarla ilgili beklentiler konulu "Prof. Dr. Hakan Kara ile Ekonomi Buluşması" programı Divan Otel’de gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, GAGİAD olarak, Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve sektörün önde gelen isimleriyle bilgi alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Türkiye'de ve dünyada ekonomik gelişmelerin ve piyasalarla ilgili beklentilerin ele alındığı programda Prof. Dr. Hakan Kara, küresel ekonomi, yerel makroekonomi, iktisadi faaliyetler, dış denge ve sermaye akımları, enflasyon, ekonomik politikaları ve orta vadeli görünüm konuları hakkında sunum yaptı.

Sunumların ardından soru cevap kısmına geçildi. Genç iş adamlarına önerilerde bulunan Prof. Dr. Hakan Kara’ya, program sonunda Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Programa, Prof. Dr. Hakan Kara, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hakan Aslansoy, GAGİAD Önceki Dönem Başkanları Taner Özdurak, Cihan Koçer, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Kara, Ali Can Koçak, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Burcu Topçuoğlu ve diğer davetliler katıldı.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu şöyle konuştu:

‘’Her zaman sizlere daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, sizlere bugün ilk defa tanıtacağımız GAGİAD Ailem platformumuz ile ilgili bilgi vermek isterim. Şu anda, ev tekstilinden gıdaya, sağlıktan konaklamaya kadar geniş bir yelpazede, faaliyet gösteren 34 firma ile anlaşarak, üyelerimize yüzde 5 ile yüzde 25 oranında özel indirimler sunmayı başarmış bulunmaktayız. Bu platformun tüm özelliklerini ve fırsatlarını size en kısa zamanda paylaşacağız. Derneğimize hayırlı olsun.’’

‘’Sizlerin de bildiğin gibi, GAGİAD olarak, şehrimize, ülkemize ve üyelerimize katkıda bulunmayı misyon edindik. Bu kapsamda bugünkü etkinliğimizde, ekonomideki değişimler, gelişmeler ve geleceğe dair beklentiler hakkında zengin bilgilendirme alacağız. GAGİAD olarak böyle toplantı ve buluşmaları düzenlemeye devam edeceğiz. Bu tür birliktelikler, birbirimiz arasında bilgi paylaşımı artıracaktır ve neticesinde iş dünyamızın güçlenmesini sağlayacak’’ açıklamasını yaptı.

"Piyasa güvenini arttıracak çalışmaların yapılması gerekiyor"

Prof. Dr. Hakan Kara, “Ekonomide soğuma daha yeni başladı. Son bir yıldan beri uygulanan program tam bir istikrar programı değildi. Asıl her şey bundan sonra başlıyor. Enflasyonu düşürmek için TL’nin reel olarak değerlenmesi üzerinden bir oyun kurguluyoruz. Enflasyon ve cari açık ikilemini çözmek için verimlilik artırıcı yapısal düzenlemeler çok önemli. En önemli konulardan birisi sürdürülebilirlik. Bunun yanı sıra piyasa güvenini arttıracak çalışmaların yapılması gerekiyor” dedi.

İşletmelere önerilerde bulunan Kara, “Böyle dönemlerde gereksiz masrafları azaltmak lazım. Verimliliğimizi gözden geçirmeliyiz. Mümkünse stok maliyetini düşürmek ve daha fazla öz kaynak ile çalışmak. Dolayısıyla biraz ayağını yorganına göre uzatma zamanı” açıklamasını yaptı.