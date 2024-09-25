Altın madeni işletmecilerinden yeni yönetmeliğe tepki: Sektörün fişi çekildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Orman Kanunu'nun 16. Maddesinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik' dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle 'verimli orman alanları' da tanımlandı. Stratejik öneme haiz olmayan kalker, mermer gibi madencilik faaliyetlerine verimli ormanlarda izin verilmesine kısıtlama getirildi. Her alanda söz konusu faaliyetler yapılamayacak.

Madencilerden sert tepki

Altın Madencileri Derneği (AMD) Başkanı Hasan Yücel, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni maden yönetmeliğini sert sözlerle eleştirdi.

Yazılı açıklama yayınlayan Yücel, yeni yönetmeliğin, madenciliğin doğal yapısına aykırı birçok düzenlemeye yer verildiğini savunarak kendilerinin zaten bir sürü olumsuzluk yaşadığını, yeni yönetmeliğin sektörün 'fişini çektiğini' dile getirdi.

"Bu şartlar altında Türkiye'de madencilik yapılmaz. Bırakın yabancı yatırımcıyı, yerli üretici bile bulunamayacak. Madencilikte üretim azalacak, madencilikte cari açık artacak" ifadelerini kullanan Yücel, yeni yönetmelikle, ormanlık alanlarda madencilik yapılmasının imkansız hale getirildiğine dikkat çekti.

'Ormanların sadece binde üçünde madencilik yapılıyor'

Yücel, şunları kaydetti: "Oysa Türkiye'deki ormanların sadece binde üçünde madencilik yapılıyor. Bu bilinmesine rağmen şimdi ormanların hiçbirinde madencilik yapılmasına izin verilmiyor. Madenciliğin nerede yapılacağına kanunlar karar veremez; bu bir doğa olayıdır. Çünkü madenler milyonlarca yılda oluşur. Madenler nerede ise orada çıkarılır. Kaldı ki madencilik geçici bir faaliyettir. Cevher alındıktan sonra doğa tekrar eski haline getirilir. Bunlar bilinmesine rağmen ormanlık alanlar bahane edilerek, madenciliğin ölüm fermanı imzalanıyor.”

'Sınırlamalar kaldırılmalı'

Yeni yönetmelikle rezerv alanlarına 150 hektar sınırının getirilmesinin de bilimsellikten uzak olduğunu da vurgulayan Yücel, şu ifadeleri kullandı: “Maden sahalarının optimize edilmesi ve ekonomik olarak işletilebilmesi için bu sınırlamaların kaldırılması gerekmektedir. Aksi takdirde madenlerin işletilmesi ekonomik olmaktan çıkacaktır. Bu durum, maden sahası bitiminden sonra alanın rehabilitasyonunu da olumsuz etkileyecektir. Madenler bir bir kapanacak. Sektördeki onbinlerce çalışan bu ekonomik şartlarda işsiz kalacaktır. Böyle bir sınırlama part-time madencilik yapılmasına yol açar. Bunun dünyada örneği yoktur.",-

Dernek yöneticisi, 'madenciliğin ölüm fermanının ilanı anlamına gelen yönetmeliğin' bilimsel veriler ışığında ve sektörün de görüşü alınarak acilen düzeltilmesini talep etti.