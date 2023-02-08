Depremin vurduğu bölgeden sanayicilerin mesajı: Yeniden ayağa kalkacağız

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Sanayiciler bölge insanına yeniden ayağa kalkma desteği verebilmek için güç toplamaya çalışıyor, bu yolda devlet kurumlarından daha fazla destek bekliyor.

İşte il il bölge sanayicisinin DÜNYA ’ya özel açıklamaları…

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu: Fabrikalarımızın tekrar yapımı için ciddi desteğe ihtiyacımız olacak

Görünenin çok ötesinde bir yıkım söz konusu. Maraş adeta yok. Şehrin acil olarak daha çok iş makinalarına, mazota, vinç vb. ekipmanlara ihtiyacı var. Yaşam malzemelerine ihtiyacımız var. Ciddi yardımlar gelmeye başladı. Ama daha fazlası lazım. Nasıl olacak? Bunun altından nasıl kalacağız? Şu an hiçbirimiz bilemiyoruz İş dünyası olarak da fabrikalarımız ciddi zarar gördü. Makine ekipmanlarımız zarar gördü. Ciddi can kayıplarımız var. Hemen hemen herkes bir akrabasını kaybetti. Fabrikalarımızın tekrar inşaatlarını yapabilmemiz için ciddi finansal desteğe ihtiyacımız var. Maliye bakanlığımız 6 aylık bir imkan oluşturdu. Ama bu süre çok az bir süre bizim için. KGF kredileri başta olmak üzere devletimizden çok daha fazla destek bekliyoruz. Kaldı ki fabrikalarımızı tekrar ayağa kaldırsak bile bu fabrikaları işletecek insan gücümüzü nasıl oluşturacağımızı da bilemiyoruz.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Şehrin yüzde 80’ine içilebilir su vermeye başladık

Kurumsal kapasitenin zor zamanlara uygun olarak dönüştürülebilmesi gerekiyor. Buradaki en önemli kurumlarımızdan bir tanesi GASKİ. Şehir suyunun ana damarı geldiği Herete birinci sınıf deprem bölgesi oldu. Mizmilli Kuyuları’nın olduğu yerde de arızalar yaşandı. Donanımlı ekibimiz çok hızlı bir şekilde pompaj arızalarını giderdi. Şu anda şehrimizin yüzde 80’ine içilebilir suyu vermeye başladık. Bu çok mühim ve önemli. Bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Geriye kalan yüzde 20 için ise Mizmilli’den gelen suyun bulanıklığının gitmesini bekliyoruz. O düştüğü zaman şehrin kalan yüzde 20’sine de su vermeye başlayacağız.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi: Koordinasyon sağlandı

Yetkililer ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye çalışıyor. Biz de çalışmaları koordinasyon merkezinden takip ediyoruz. Dileğimiz en az can kaybıyla bu işin içinden çıkmak. Kızılay ve AFAD ekipleri gerekli koordinasyonları sağlıyor. Tüm Türkiye'den de yardım malzemesi geliyor.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım: Altyapı sorunlarının çözülmesi için çalışılıyor

Valilik, belediyeler ve odalar olarak AFAD ile koordinasyonlu olarak çalışıyoruz. Kentte elektrik sorunu çözüldü, su sorunu çözüldü sayılır. Diğer alt yapı sorunları için de çalışılıyor. Barınma, yeme ve ısınma gibi sorunlar için de önemli çabalar sergileniyor. Bu afeti en az hasarla atlatmak için herkes canla başla çalışıyor.

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı: OSB’ye doğalgaz verilmeye başlandı

Gaziantep gıda üretiminde önemli bir kent. Kendi ihtiyacı dışında depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay’a da gıda ürünleri gönderiyor. Özellikle un üreticilerimiz ücretsiz olarak gönderim yapıyorlar. Organizede tüm fabrikaların yemekhaneleri çalışıyor. İlk gün çorba hizmetiyle başlamıştı Şu anda çeşit artırıldı. Ben de bakliyat üreticisiyim. Ben dahil tüm bakliyat üreticilerimiz yine tek kuruş almadan bu afetten etkilenen insanlarımızın ihtiyacına cevap verebilmek için çalışıyoruz. OSB’ye doğalgaz da verilmeye başlandı. Firmalarımız üretimine bu günden sonra ufak ufak başlayacaktır. Şimdiye kadar depodaki malzemeleri kullandık. İlimizde ekmek sorunu vardı, kuyruklar oluşuyordu. Doğalgaz ocakları LPG’ye çevrildi bu sorun da çözüldü. Türkiye’nin her yerinden yardımlar geliyor.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek: 5 OSB’de zarar gören tesis yok

Çok üzgünüz, çok can kaybımız var. Ülkemizin başı sağ olsun. 5 adet organize sanayi bölgemizde bin 200 firmamız var. 250 binin üzerinde kişiye istihdam sağlanıyor. Yaşanan iki büyük depremde bölgemizde hasar gören tesis yok gibi. Hatta binaların sağlamlığı açısından şehirden insanlar OSB’lere gelmiş durumda. Çoğu firmamızda üretime ara verilmek zorunda kalındı. En kısa sürede ilimizde ve diğer illerde yaraların sarılması için herkes büyük gayret gösteriyor.

Kilis Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sönmez: Kilis diğer illere göre daha iyi durumda

Kilis depremden etkilenen diğer illerimize göre daha iyi durumda. 100 adet fabrikanın faaliyet gösterdiği Kilis'te organize sanayi bölgemizde yıkılan bir fabrikamız yok. Bölgede elektrik var, doğalgaz yok. Üretim yapılamıyor. Depremin yaralarını sarmak için ve en çok etkilenen bölgelere yardım ulaştırmak için uğraş veriyoruz.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç: Depremden zarar gören işletme yok

Adana sanayisinde depremden dolayı zarar gören işletme yok. Ama işletmelerin geneli, pazartesi gününe kadar işi uygun olanlar tatil olacak. Adana’nın çeşitli yerlerinde binalar yakıldı. Can kayıplarımız var. Kaybettiğimiz insanlarımıza Allah’tan rahmet, yarılılarımızı acil şifalar diliyorum. Allah milletimize böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Bekir Sütcü: OSB tam kadro çalışamıyor

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde depremden fiziki olarak etkilenen bir sanayi kuruluşumuz yok.Bugün sanayicilerimiz kısmen biraz çalışmaya başladı. Çalışanlarımızdan psikolojik olarak etkilenenler var, binalarında hasar olanlar var, onun için OSB tam kadro çalışamıyor. Üzüntümüz büyük. Adana'nın çeşitli yerlerinde binalar yıkıldı, sanayicilerimizden de kaybettiklerimiz var. Sanayicilerimizden çok yardım edenler var, bu konuda valimizle irtibat halindeyiz.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Cincin: Daha fazla yardıma ihtiyacımız var

Antakya’ya deprem çok büyük zarar verdi. Küçük Sanayi Sitesi komple yıkılmış durumda. Göçük altında çok iş insanı ve vatandaş var. Ayni ve nakdi bağış ve krediye ihtiyaç var. Barınma ve gıda ihtiyaçlarını giderme ile kurtarma çalışmaları sürüyor. Daha fazla yardım ve desteğe ihtiyacımız var.

Antakya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Kabaali: OSB’de ciddi bir kayıp yok

Organize Sanayi Bölgesi, dağlık bir yapıda kurulmuş olmasından dolayı ciddi bir zayiat söz konu değil. Herhangi bir fabrikamız yıkılmadı sadece birkaç istinat duvarında yıkılmalar meydana geldi. Sanayici, "Neden dağ başında üretim yapıyoruz?" diye serzenişte bulunuyordu ama şehirde büyük bir yıkım olurken OSB'nin doğru bir seçim olduğu ortaya çıktı. Fakat elektrik ve su veremiyoruz. Üretim ancak bu durum düzeldikten sonra başlayabilir. Ancak şehirde durum çok kötü. İnsan kaynağımızın büyük bir kısmına ulaşamadık, iletişim çok sıkıntılı. Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 3 bin kişi çalışıyordu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya: Seyyar mutfak ihtiyacı var

Diyarbakır, valilik ve AFAD ile iş birliği ile en az sorun yaşayan kentlerden biri. Bizler daha çok kendi içimizde bu yardımı koordine ediyoruz. Dışarıdan gelen yardımları mümkün mertebede çevre illerimiz olan Kahramanmaraş ve Adıyaman’a AFAD üzerinden gönderiyoruz. 23 tane yıkılan yapı var, 3 tane binamızda yapı kazı çalışması devam ediyor. Diyarbakır’ın seyyar aş mutfağına ihtiyacı var. Bir süre sonra her şey normale dönecek insanlar evlerine gidecek, eve giremeyecek durumda olmayanların bir şekilde bir süreliğine de olsa aş sorununu çözmek zorundayız. OSB’de hiçbir sorun yok, 30 fabrikamızda şu an insanların barınma anlamında ihtiyaçlarını gideriyor. Yemeklerini de orada yiyorlar. Evlerinde kalamayanların kalmalarını sağlıyoruz. Bunların hepsi geçici bir süre. Bu süre içinde herhangi yıkılan bir fabrikamız yok.