Evler yurda döndü: ‘Kiminle aynı odada kaldığınızı bilmiyorsunuz’

Barınma sorunu büyümeye devam ediyor. Tek başına kira ödeyemeyecek durumda olanlar geçmişte ortak ev kiralarken artık odalar da paylaşılıyor. Tek yaşayanlar, öğrenciler kira avantajı nedeniyle bu evleri tercih ederken, ev sahipleri de daha fazla gelir elde etmek için adeta bir işletme gibi kiralama yapıyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre emlak ilan siteleri incelendiğinde ilanların çoğunlukla ev sahipleri tarafından verildiği görülüyor. Her bir odaya birkaç ranza koyan ev sahipleri faturalar dahil rakam belirtiyor. Bayrampaşa’daki paylaşımlı oda ilanı için 6 ya da 10 kişilik odalarda kiranın kişi başı 2 bin 500 lira olduğu belirtiliyor.

Güngören’deki bir ilanda ev sahibi aynı evde yaşadığını, kullanmadığı odayı iki kişiye kiralayacağını belirtirken, kişi başı 8 bin lira talep ediyor. Esenyurt’taki başka bir ilanda, ev sahibi kendisinin evde yaşamadığını, iki ve dört kişilik oda seçenekleri olduğunu, kişi başı 5 bin lira kira istediğini dile getiriyor.

“Kiminle aynı odada kaldığınızı bilmiyorsunuz”

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, “Kiracının ucuz ev, ev sahibinin gelir kaygısı böyle bir model yarattı. Bu tip evler zaten pansiyon gibi yatmadan yatmaya kullanılıyor. Odalara ranzalar dizilerek olabildiğince fazla konaklama amaçlanıyor. Eğer kısa dönem yani 100 gün altında kiralama varsa zaten izin belgesi olması zorunlu. Yoksa illegal bir iş yapılıyor. Uzun dönem kiralamada ise ev sahibine evini fazla kişiye kiralayamazsın diyemiyoruz. Ama o noktada da güvenlik sorunu endişe verici. Düşünün ki kiminle aynı odada kaldığınızı bilmiyorsunuz ya da ev sahibi üç kuruş fazla para için sakıncalı kişilerle iletişime geçiyor. Ev sahiplerine de kiracılara da bu tip işlemlerde çok titiz olmalarını tavsiye ederim” diye konuştu.