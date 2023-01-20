İmar affı gelecek mi? İmar barışı için gözler Meclis'e çevrildi

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor. Paket, önümüzdeki hafta başında gerçekleştirilecek kabine toplantısında değerlendirilecek. Paket yasalaşırsa vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.

Borç yapılandırma paketi haberinin ardından gözler imar affına çevrildi. Son olarak 8 Haziran 2018'de geniş kapsamlı bir imar barışı getirilmişti.

İmar affı gelecek mi?

Gecekondu, kaçak ya da mevzuata uygun olmayan yapılar için gelmesi beklenen imar affı düzenlemesi son olarak 11 Ekim’de TBMM Komisyonuna sevk edilmişti. İmar affı düzenlemesi için şimdi gözler Meclis'e çevrildi.