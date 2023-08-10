1.895 kilometrekare alan deniz üstü RES için ayrıldı

Bakanlıktan alınan biliye göre, deniz üstü rüzgar enerjisinde Bandırma açıklarında 1111 kilometrekare alan, Bozcaada açıklarında 299 kilometrekare, Gelibolu açıklarında 75,6 kilometrekare ve Karabiga kıyılarında 410 kilometrekare olmak üzere toplam 1.895,6 kilometrekare alan aday Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak tahsis edildi.

Söz konusu sahalar için ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşlerin alınmasına müteakip seçilecek belirli sahalarda meteorolojik ve oşinografik analizler ve ölçümlerden oluşan ön fizibilite etütleri yapılacak. Ayrıca teknik, yasal, ekonomik analizler ve kapasitenin belirlenmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek. Çalışmaların sonuçlarına göre deniz üstü RES kurulumuna yönelik faaliyetler yürütülecek. Türkiye’nin 2053 “net sıfır emisyon” hedefleri doğrultusunda bakanlık tarafından Türkiye Ulusal Enerji Planı geçen yıl sonunda yayınlanmıştı.

2035’te 5 gigavata ulaşılacak

Bu plana göre, deniz üstü rüzgar enerjisinde 2035'e kadar 5 gigavatlık bir kapasiteye ulaşılması planlanıyor. Dünyada enerji üretiminde fosil kaynakların yerini büyük bir hızla yenilenebilir enerji kaynakları alıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının, çevreyle dost teknolojilere sahip olması ve konvansiyonel elektrik üretim yöntemleriyle bu kaynakların arz güvenliğine önemli katkı sağladığı ifade ediliyor. Ayrıca ekonomik hale gelmiş olması nedeniyle, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yenilenebilir enerji yatırımları, arz güvenliğinde önemli bir yer tutuyor. Öte yandan, Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi raporuna göre 2022 yılı içerisinde 8,8 gigavat deniz üstü rüzgar enerjisi santralinin kurulumunun gerçekleşmesiyle birlikte deniz üstü rüzgar enerjisi gücü 64,3 gigavata ulaştı.