2035’te rüzgarda kurulu güç 30 gigavata yükselecek

Bu çerçevede 2020- 2035 döneminde 96,6 gigavat elektrik kapasitesinin devreye alınması planlanıyor. Belirtilen dönemde elektrik kurulu gücünde kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yüzde 43,5’e, yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yüzde 64,7 seviyesine yükseleceği hesaplanıyor. Bu kapsamda, ülkenin rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2035’te 24,6 gigavatı karasal 5 gigavatı deniz üstü olmak üzere toplamda 29,6 gigavat olması hedefleniyor.

Denizcilik sektörüne katkı sağlayacak

Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği (DÜRED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Veli Bilgihan Yaşacan, Türkiye’nin raporla birlikte ilk kez açıkladığı deniz üstü rüzgar enerjisi kurulum hedefine ilişkin değerlendirmede bulundu.Hedefin açıklanmasının sektör açısından önemli bir başlangıç olduğunu belirten Yaşacan, “İhale yapılacaksa hükümetler arası anlaşma veya çok firmalı konsorsiyumlar şeklinde yapılması doğru olacaktır" dedi.