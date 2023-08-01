50. yılında GES projesi yatırımlarına start veriyor

Bu yıl sektörde 50’nci yılını kutlayan Pakun markasının Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Durgun, “Yarım asırlık deneyimimizden aldığımız kuvvetle daha iyi bir gelecek yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bir başlangıç olarak Manisa’da gerçekleştireceğimiz yenilenebilir enerji yatırımımızla sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Güçlü, temiz, verimli bir gelecek için çevre dostu yatırımlarımıza hızla devam edeceğiz” dedi.

Manisa ili, Demirci İlçesinde 53 dönüm arazi üzerine kurulacak proje yaklaşık 3 milyon 750 bin dolara mal olurken yıllık elektrik üretim beklentisi ise yaklaşık olarak 8 milyon 500 bin kWh olacak. Pakun’dan yapılan açıklamada Manisa’nın ardından Ankara ili, Kalecik ilçesinde bulunan 3.00 MWp gücünde ikinci bir proje için de yatırım teşvik belgesine başvurulduğu, 41 dönüm üzerine kurulacak bu projeden ise yıllık elektrik üretim beklentisinin yaklaşık olarak 4 milyon 800 bin kWh olduğu belirtildi.

Henüz izin aşamasında olan projenin yatırım tutarı yaklaşık 2 milyon 250 bin dolar olacak. GES projelerinin hayata geçmesiyle birlikte Pakun’un Samsun-Bafra ve TekirdağÇorlu’da bulunan 2 fabrikasının elektrik giderleri bu santrallerle karşılanacak. Projeler sayesinde yıllık elektrik üretimi ve tüketimi oranında 2 milyon 300 bin kWh’lik elektrik satışı yapılabilecek. Projelerin hayata geçmesiyle birlikte Pakun’un toplam enerji üretimi 13 milyon 300 bin kWh olarak planlanırken bu üretimin güncel değeri ise 33 milyon 250 bin TL’ye karşılık geliyor.