ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet azaldı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Ocak haftasında önceki haftaya göre 4 adet azalarak 609'e geriledi.
ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 114 adet arttı.
Perşembe gününü 87,47 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 86,66 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma günü 79,41 dolar düzeyinde kapandı. WTI tipi ham petrolün varili perşembe gününü 81,15 dolar seviyesinde tamamlamıştı.