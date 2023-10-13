ABD'nin ticari ham petrol stoklarında 10 milyonluk artış

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 10 milyon 200 bin varil artarak 424 milyon 200 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 12 milyon 940 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 351 milyon 300 bin varil seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azalarak 225 milyon 700 bin varile geriledi.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 115 bin varil artışla 6 milyon 329 bin varile yükseldi. Ham petrol ihracatı da günlük ortalama 1 milyon 889 bin varil azalışla 3 milyon 67 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 30 Eylül-6 Ekim haftasında 298 bin varil artışla 13 milyon 618 bin varil olarak kayıtlara geçti.

EIA'nın "Ekim 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 12 milyon 920 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 120 bin varil olması bekleniyor.