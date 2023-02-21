AB'nin gaz tüketiminde son altı ayda yüzde 20'ye yakın düşüş

​​​​​Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerin doğal gaz tüketimlerine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Buna göre, AB'nin doğalgaz tüketimi Ağustos-Ocak döneminde, 2017-2022 yıllarının aynı döneminin ortalama gaz tüketiminin yüzde 19,3 altında gerçekleşti.

Bu dönemde, AB üyesi 23 ülkenin doğalgaz tüketimi önceki 6 yılın ortalamasının altında kaldı.

Ayrıca, AB üyesi 21 ülkede doğalgaz tüketimi yüzde 15'ten fazla azaldı.

Doğalgaz tüketimi en fazla düşen AB ülkeleri yüzde 57,3 ile Finlandiya, yüzde 47,9 ile Litvanya ve yüzde 40,2 ile İsveç oldu.

Yüzde 15 hedefi yakalanamadı

İrlanda, İspanya ve Slovenya'da ise gaz tüketimindeki düşüş yüzde 15 hedefini yakalayamadı.

Öte yandan, doğalgaz tüketimi Malta ve Slovakya'da artış gösterdi.

AB ülkeleri enerji krizi nedeniyle doğalgaz tüketimlerini Ağustos 2022 ile Mart 2023 döneminde önceki 5 yılın ortalamasının yüzde 15 altına indirme hedefi belirlemişti.