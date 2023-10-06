Akaryakıtta kayıt dışılığa karşı UTTS geliyor

Akaryakıt istasyonlarına kayıt dışıyla mücadele için yeni bir adım atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle akaryakıt satışlarında, yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara plaka bilgisinin otomatik olarak iletilmesine ve bu kapsamda oluşturulan sistemin teknik özelliklerinin belirlenmesine ilişkin düzenlemeler yapıldı. Buna göre, akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kurulacak.

Söz konusu sistem, firmaların ilgili faaliyetlerinin takip edilebilmesi ile montaj, bakım, onarım ve servis işlemlerinin elektronik ortamda bildirilebilmesine imkan sağlayacak. Sistem, taşıt tanıma birimi (TTB) takılan taşıtların tanımlanabilmesine ve benzeri tüm iş ve işlemlerin izlenebilmesi ile sistem kapsamındaki bilgilerin GİB teknoloji sistemlerine aktarılabilmesine imkan verecek şekilde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından kurulacak ve işletilecek.

31 Aralık 2024’e kadar süre

UTTS, akaryakıt istasyonlarında kullanılan yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihazlarla iletişim kurabilecek özellikte olacak. UTTS kapsamında yapılan akaryakıt satışlarında, taşıt tanıma okuyucusunun (TTO) TTB’yi okumasıyla taşıt plakasının otomatik olarak yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihaza iletilmesi sağlanacak.

Akaryakıt pompa tabancalarına TTO takılması zorunluluğu da getirildi. Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin, okuyucuları en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatları üzerine 31 Aralık 2024’e kadar taktırmaları gerekecek. TTO’ların montaj işlemlerine ilişkin süreçler Darphane tarafından belirlenecek. TTO’lar pompa tabancaları üzerinden sökülmeyecek.

Okuyucuların TTB’yi okuması sonucu taşıt plakasının otomatik olarak yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihaza güvenli iletilmesi sağlanacak. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlara da 31 Aralık 2024’e kadar taşıt tanıma birimi takılması zorunlu olacak. Söz konusu taşıtların yakıt depo girişi üzerine Darphane tarafından üretilen TTB’ler taktırılacak ve bunlar taşıttan sökülmeyecek.

Sistemden işletici sorumlu

Akaryakıt satışlarında, taşıtın plakasına ilişkin bilgiler sistem kapsamında yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihaza otomatik olarak iletilecek. Akaryakıt istasyonu işleten mükellefler, zorunluluk getirilen TTO’ların tatbiki ve yeni nesil pompa ödeme kaydedici cihaz bağlantısının yapılması için gerekli her türlü desteği yetkili firmalara verecek. UTTS kapsamında yapılmış bağlantıların korunması ve sistemin sürekli çevrim içi bağlantılı olmasının sorumluluğu akaryakıt istasyonu işletene ait olacak.