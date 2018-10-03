Akaryakıtta ulusal marker talebi usulleri güncellendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Kurul Kararı'nda yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, akaryakıt piyasasında faaliyet gösteren şirketler ulusal marker talep başvurularını elektronik ortamda oluşturabilmek için yetkililerini belirleyerek ilgili belgeleri EPDK'ye sunacak.

Söz konusu şirketlerin yetkililerine dair bir değişiklik olması durumunda belgeler güncellenerek tekrar EPDK'ye iletilecek. Başvurular, marker tesliminin istendiği tarihten en geç 8 iş günü önce yapılacak.

Aynı gün için birden fazla lisans sahibinin ulusal marker talebinde bulunursa, talep edilen ulusal marker miktarları da dikkate alınarak, yetkili kuruluş tarafından yeni bir teslim tarihi belirlenebilecek.

Talebin teslim tarihinden en geç 3 iş günü önce elektronik ortamda imzalanmasıyla başvuru işlemi tamamlanmış olacak.