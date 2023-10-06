Akkuyu NGS'de ilk reaktör 29 Ekim 2024'te devrede

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji gündemine ilişkin NTV'de yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünün faaliyete geçmesine ilişkin, "Önümüzdeki yıl Cumhuriyetimizin 101'inci yılı, '29 Ekim 2024' diye bir tarih hedefimiz var. Bunun için 30 bine yakın çalışan, taşeronlar, Rus şirketi yoğun bir şekilde çalışıyor" diye konuştu.

Trakya için Çin’le müzakere

Bayraktar, gelecek 30 yılda 20 bin megavatın üzerinde nükleer enerji kapasitesinin devreye alınmasının hedeflendiğinin altını çizerek, Akkuyu'dan sonra Sinop ve Trakya'da nükleer santral planladıklarını söyledi. Trakya'ya kurulması hedeflenen NGS'ye ilişkin Çin'le müzakerelerde bazı noktalarda mutabık kalındığını aktaran Bayraktar, "Bunu önümüzdeki birkaç ayda anlaşmaya dönüştürmek istiyoruz" dedi.

Türkiye-ABD enerji iş birliği

ABD ile Türkiye'nin enerji alanındaki iş birliğine de değinen Bayraktar, ABD'li yatırımcılardan ve finans çevrelerinden Türkiye'ye çok ciddi bir ilgi olduğunu belirterek, bu çevrelerin yakın zamanda Türkiye'de hem doğrudan yatırımcı hem de finansal destek sağlayıcı olarak yer alacaklarını öngördüklerini dile getirdi. Bayraktar, "Yeni bir mekanizmayı hayata geçiriyoruz. Kasım ayında ilkini yapacağımız Türkiye-ABD Hükümetlerarası Enerji ve İklim Diyaloğu Programı'na başlıyoruz" diye konuştu.

İsrail gazı için altyapı hazır

Bayraktar, İsrail doğal gazının Türkiye'den Avrupa'ya taşınması konusunda görüşmelerin de devam ettiğini ve Türkiye'nin altyapısının hazır oldugunu belirterek, detaylar için kasımda İsrail'e gitmeyi planladığını dile getirdi.

Gabar’da üretim 18 bin varile yükseldi

Sakarya gaz sahasından BOTAŞ'ın şebekesine günlük 4 milyon metreküplük bir akışın olduğunu belirten Bayraktar, "Bizim ilk faz için hedef miktarımız 10 milyon metreküp. Dolayısıyla 4 milyon metreküp inşallah 10 milyona çıkacak ilk etapta. İkinci fazın gelişi ile birlikte önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 40 milyon metreküpe çıkmış olacak" bilgisini paylaştı. Bayraktar, Gabar sahasının dünya ölçeğinde yapılan önemli keşiflerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Gabar'da bugün itibarıyla günlük 18 bin varilleri bulan bir üretim var. 2024 yılı sonuna kadar 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.