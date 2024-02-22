Aksa Doğalgaz, 2023'te 6 bin kilometrelik şebeke yatırımı yaptı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, altyapı faaliyetlerine aralıksız devam eden Aksa Doğalgaz, tüm dağıtım bölgelerinde vatandaşların yaşam kalitesini artırıyor, temiz hava sahasının korunmasına ve ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, Cumhuriyet’in 100. yılında, Cumhuriyete yaraşır yatırımlardan gurur duyduklarını belirterek, "Yurdumuzun dört bir köşesine adeta ilmek ilmek ördüğümüz çelik ağlarla vatandaşlarımıza konforlu ve çevreci yakıt doğal gazı güvenle ulaştırıyor, bölge insanımızı daha mavi bir gökyüzünün altında buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

27 il merkezi, 297 ilçe ve beldede 45 bin kilometreyi bulan şebeke uzunluğuyla 5 milyon abonesine doğal gazı güvenle ulaştıran Türkiye’nin en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi Aksa Doğalgaz, sadece bir yılda gerçekleştirdiği 6 bin kilometrelik yatırım ile Türkiye ve uluslararası alanda sektöründe bir ilki gerçekleştirdi.

Kazancı Holding'in bir iştiraki olarak kuruldukları 2002'den bugüne önemli bir başarı öyküsü yazdıklarını ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet’imizin 100. yılında 'Başarmaya devam' diyerek sektörümüz için emsal teşkil eden anlamlı bir çalışmaya imza attık, sadece bir yılda inşa ettiğimiz 6 bin kilometrelik hattımızla şebeke uzunluğumuz neredeyse 45 bin kilometreye, ilçe ve belde sayımız ise 260’dan 297'ye ulaştı. Ülkemizdeki 51 merkez ilçe dahil olmak üzere 973 ilçenin 297’sinde sıcacık enerjimizle biz varız. Yurdumuzun dört bir köşesine adeta ilmek ilmek ördüğümüz çelik ağlarla vatandaşlarımıza konforlu ve çevreci yakıt doğal gazı güvenle ulaştırıyor, bölge insanımızı daha mavi bir gökyüzünün altında buluşturuyoruz. Ülke ekonomisine sağladığımız tasarrufun, yarattığımız doğrudan ve dolaylı istihdamın her geçen yıl artması ise ailemizi gururlandırıyor. Dağıtım bölgelerimizde hizmet veren 175 ofisimiz ve 4 bini aşkın personelimizle yaşamın neredeyse her alanına dokunmak, hayallerimizi gerçeğe dönüştürürken motivasyonumuzu artırıyor."

Uluslararası iş birlikleri gerçekleştirdik

Arslan, faaliyetlerin merkezinde yüksek müşteri memnuniyeti, insana, doğaya ve sosyal yaşama saygı gibi ilkelerin konumlandığını belirterek, "6 Şubatta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerle 2023 hepimizi derinden sarsan, zorlu bir yıl oldu. Yüzyılın felaketi olarak bilinen ve gaz arzı sağladığımız yedi şehrin tamamı ile bu illerin dışında kalan bir ilçemizi etkileyen bu doğal afet karşısında ülkece kenetlenerek acımızı paylaşırken imkansızlıkları bertaraf ettik. Tüm bu süreç boyunca yılmadan en iyi bildiğimiz işi yaptık, hayatın olağan akışında ilerleyebilmesi için üstlendiğimiz sorumluluğun hep farkındaydık." ifadelerini kullandı.

Abonelerine her koşulda daha güvenli ve kesintisiz hizmet vermek için Pacific Gas and Electric Company ile afet yönetimi, deprem riskinin değerlendirilmesi ve doğal gaz arz güvenliğinin sürekli sağlanması amacıyla ortak çalışma yürütmek üzere anlaştıklarını kaydeden Arslan, bu kapsamda Japon Gaz Şirketi ile görüşmelerin devam ettiğini, Fransa’nın en büyük doğal gaz dağıtım şirketi GRDF ile de yakın süreçte anlaşmayı planlıklarını bildirdi.

Ar-Ge çalışmaları artıyor

Arslan, Aksa Doğalgaz olarak iklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede alternatif yakıt ve enerji kaynaklarının önemine inandıklarını ve bu alandaki Ar-Ge çalışmalarına yoğunluk verdiklerini vurguladı.

Bu kapsamda yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarına değinen Arslan, "Avrupa ile paralel olarak Gazbir-Gazmer bünyesinde hayata geçirdiğimiz, Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle yürüttüğümüz sıfır emisyonlu hidrojen kullanımını artırmayı ve Türkiye’nin enerji arz güvenliğini çeşitlendirmeyi amaçladığımız Yenilenebilir Gaz Üretilmesi Ar-Ge projemizde doğal gaza yüzde 20 oranında hidrojen karıştırılması işlemini başarıyla tamamladık. GAZMER ile yürüttüğümüz organik atıklardan elde edilen biyometanın doğal gazla harmanlanması sonucunda elde edilen gazın kullanımının ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini ve enerji verimliliğine etkilerini teknik olarak incelediğimiz bir diğer Ar-Ge çalışmamızı ise başarıyla tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.

Anlamlı ödüllere değer görüldük

Arslan, doğa dostu ve ekonomik enerji doğal gazı, tüm abonelerine yüksek müşteri memnuniyetiyle, kesintisiz ve güvenle ulaştırmanın en önemli öncelikleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu düsturumuzun en önemli yansıması da Ticaret Bakanlığı tarafından 26.sı düzenlenen Tüketici Ödülleri’nde Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü’ne değer görülmemiz oldu. Öte yandan Fortune 500 ‘Türkiye’nin En Büyük Şirketleri’ listesinde bu yıl, bir önceki yıla göre 25 basamak birden yükselerek 39. sırada konumlandık. Bu başarımızı takiben Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ana desteğinde Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği’nin gerçekleştirdiği 8. İstanbul Karbon Zirvesi’nde Düşük Karbon Kahramanı Ödülü’nün sahibi olduk. Böylelikle bu ödülü üst üste dördüncü kez alarak sektörümüzde yine bir ilke imza attık."