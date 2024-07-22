Aksa Doğalgaz 2030 yılına kadar 1,5 milyar dolar yatırım yapmayı hedefliyor

Türkiye genelinde 45 bin kilometreyi aşan şebeke uzunluğuyla 27 il merkezi, 306 ilçe ve beldede 5 milyon abonesine doğal gazı güvenle ulaştıran Aksa Doğalgaz, 2023 yılı performansını ve sürdürülebilir büyüme faaliyetlerini içeren 2023 yılı faaliyet raporunu yayınladı. Tohum Gözlemcisi Lalehan Uysal’ın Anadolu Tohumları fotoğraflarının eşliğinde, “Yurda, Doğaya, Aşa… Ve Geleceğe” temasıyla yayınlanan raporda, Aksa Doğalgaz’ın mali sonuçları, operasyonel ve yenilikçi uygulamaları ile sürdürülebilirlik çalışmalarından teknolojik gelişimine kadar kapsamlı tüm faaliyetleri genişçe aktarılıyor.

Tüm bölgelerde 5,7 milyar TL yatırım

Elde edilen sonuçları değerlendiren Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, “2023 yılında Türkiye ekonomisine ve paydaşlarımıza yönelik sorumluluğumuzun bilincinde olarak sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda mali sonuçlarımızı güçlendirdik: Tüm bölgelerimizde 5,7 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Yüzde 15,5 büyüyerek 44 bin 690 km’ye ulaşan doğal gaz şebekemiz, dünyanın etrafında bir tam tur dönecek uzunluğa erişti. 38 yeni ilçe ve beldeyi daha doğal gazla buluşturduk, toplam abone sayımız 5 milyona ulaştı. Yıllık ciromuz 49,8 milyar TL oldu. Öz kaynaklarımız yüzde 17,2 artarak 11 milyar TL seviyesine çıktı” diye konuştu.

Kazancı Holding’in tecrübesi ve bilgi birikiminden güç alıyoruz

Kazancı Holding’in yarım asrı aşan tecrübesi ve bilgi birikiminden güç alarak ilerlediklerine dikkat çeken Arslan, “Hikayemiz, Holdingimizin 2030 Global AKSA Stratejisi doğrultusunda küresel bir marka olma yolunda istikrarla ilerliyor. Strateji planımızı yüksek müşteri memnuniyeti ve ülke ekonomisine katma değer sağlama çerçevesinde hazırladık. 2030 yılına kadar yurt içi ve yurt dışında toplam 1,5 milyar ABD doları yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu yatırımla 2030 yılına kadar 25 bin km şebeke imalatı ile şebeke büyüklüğümüzü yüzde 57 artırarak 44 bin 690 km’den 70 bin km’ye, abone sayımızı yüzde 66 artırarak 4,9 milyondan 8,2 milyona ve doğal gaz dağıtım hacmimizi yüzde 78 artırarak 9,7 milyar metreküpten 17,2 milyar metreküpe çıkarmayı amaçlıyoruz. Ayrıca 2023 yıl sonu itibarıyla 158 milyon ABD doları olan FAVÖK değerimizi yıllık ortalama yüzde 14 büyüme ile 382 milyon ABD doları seviyesine ulaştırmayı, ciromuzu da 1,7 milyar ABD dolarından 3,1 milyar ABD dolarına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Tüketici memnuniyetini ilke edinen firma ödülü

Doğa dostu ve ekonomik enerji doğal gazı abonelerine ulaştırırken yüksek müşteri memnuniyetiyle hareket ettiklerini söyleyen Arslan, “Bu görüşümüzün en büyük yansıması, kuşkusuz, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 26. Tüketici Ödülleri’nde Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü’ne değer görülmemiz oldu. Düzenlenen törende ödülümüzü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan takdim etti. Bunun yanı sıra yapay zeka ve veri analitiği gibi ileri teknolojileri kullanarak müşteri deneyimini maksimum düzeyde tutmakta, elde ettiğimiz veriler ışığında sürekli geliştirmekte kararlıyız. Çünkü yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendiren bir vizyonla hareket ediyoruz” diye konuştu.

Karbon Emisyonu Hesaplanması ve Azaltılması projemizi hayata geçirdik

Çevresel etki adımlarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Arslan, “2023 yılında sera gazı kaynaklarımızın tespit edilmesi, karbon emisyonumuzun kontrol altına alınması ile azaltılması amacıyla Karbon Emisyonu Hesaplanması ve Azaltılması projemizi hayata geçirdik. Başarıyla tamamlanan projemizi bölgelerimizin tamamında yaygınlaştırmak üzere harekete geçtik. Öte yandan geçtiğimiz yıl faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde doğal gaz kullanılmasıyla sadece 1 yılda 10,3 milyon ton daha az karbon emisyonu gerçekleşti. Bu oran, yaklaşık olarak 434 milyon ağaçtan oluşan bir ormanın temizleyebileceği karbon miktarına eş değer olmasıyla bizleri heyecanlandırıyor. Yürüttüğümüz karbon ayak izini azaltmaya yönelik faaliyetlerimizle 2023 yılında Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından “Doğal Gaz Yeşilleniyor” projemizle Düşük Karbon Kahramanı Ödülü’ne değer görülerek bu ödülü dört yıldır üst üste almış olmanın gururunu yaşadık” dedi.

Deprem için güçlü iş birlikleri

Aksa Doğalgaz’ın geleceğe dönük stratejik iş birlikleriyle de öne çıktığını açıklayan Arslan, sözlerine şöyle devam etti: “Tüm Türkiye’yi derinden sarsan 6 Şubat depremleri hepimize bir kez daha gösterdi ki biz bir deprem ülkesinde yaşıyoruz ve depreme her açıdan hazır olmalıyız. Aksa Doğalgaz’ın altyapısı kurulduğu ilk günden beri son teknolojiyle korunuyor, takip ediliyor ve önleyici tedbirler alınıyor; tüm bölgelerimizde periyodik şekilde kaçak tarama çalışmalarımızı da yapıyoruz. Bununla birlikte gerekli iş birliklerine imza atmayı ve güçlü iş birlikleriyle fikir alışverişinde bulunmayı önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Bu nedenle ABD merkezli Pacific Gas and Electric Company ile afet yönetimi, deprem riskinin değerlendirilmesi ve doğal gaz arz güvenliğinin sürekli sağlanması amacıyla ortak çalışma yürütmek üzere bir araya geldik. Japon gaz şirketi Osaka Gas ile süren görüşmelerimiz neticesinde ilerleyen süreçte iş birliği protokolümüzü imzaladık. Şirketimiz, sektörümüzde ilkeleri belirlemeye, doğal gaz dağıtımı alanında uluslararası bir referans noktası olmaya devam edecek.”