Aldo Grup, bitkisel atıklardan enerji üretecek

Mersin merkezli olarak 54 yıldır enerji, otomotiv, turizm ve teknoloji sektörlerinde Türkiye ekonomisine güç veren Aldo Grup’a bağlı Veldo Makine A.Ş. bitkisel atıkların piroliz yöntemi ile geri kazanımına yönelik projesiyle öne çıktı.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile proje ortaklığı yaparak bitkisel atıkları yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüştürmeyi, elde edilen organik karbon ve odun sirkesini tarımsal üretimde değerlendirmeyi amaçlayan Veldo Makine diğer yandan Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TÜİOSB) piroliz tesisi yatırımı için harekete geçti.

Sürdürülebilir bir gelecek için geri dönüşümü öncelediklerini vurgulayan Aldo Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Veli Doğan, bu kapsamda piroliz teknolojisinin geliştirilmesi için Türkiye’ye rol model olacak projeleri başlattıklarını açıkladı.

Haluk Veli Doğan, “Türk tarımının gelişmesi için çok yönlü çalışmalar yürüten Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ile Bitkisel Atıkların Piroliz Yöntemi ile Geri Kazanımı Projesi için ortaklık protokolü imzaladık. Bu proje ile bitkisel atıkları piroliz yöntemi ile geri kazanıp yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüştürerek, elde edilen organik karbon ve odun sirkesinin tarımsal üretimde uygulanabilirliğini araştıracağız ve çevreye uyumlu katkılar sağlayacağız” dedi.

Aldo Grup bünyesinde bulunan Veldo Makine A.Ş.’nin piroliz makine sistemleri tasarımıyla ilgili Ar-Ge çalışmalarının yaklaşık iki yıldır devam ettiğini dile getiren Haluk Veli Doğan, yakın zaman önce ilk prototip sistemin ortaya çıktığını ve Alata’daki laboratuvarlardan faydalanarak piroliz yönteminin tarım sektörüne etkisini ölçümleyeceklerini söyledi.

“İş Bankası iştirakleriyle yeni yatırımlara odaklandık”

Haluk Veli Doğan, 2014 yılında kurulan şirketin güneş ve rüzgâr enerjisi santrali kurulumunda 16 şehirde 72 proje inşasına ve 185 proje operasyonuna imza attığını, yaklaşık 400 megavatlık yatırımın Türkiye ekonomisine kazandırılmasında pay sahibi olduklarını söyledi.

Anahtar teslimi güneş enerjisi santral kurulumu yapan Aldo Enerji’nin portföyünde bulunan 120 MW’lık güneş enerjisi santral yatırımının 77 MW’lık kısmını İş Bankası iştiraklerinden İş Enerji’yle ortaklık kurdukları ve daha sonra bu şirkete bağlı Soli GES A.Ş.’ye devrettiklerini belirten Doğan, “ Soli GES A.Ş. olarak Avrupa pazarında da yeni santral kurulumları yaparak portföyümüzü büyüteceğiz” dedi.