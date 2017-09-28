Aspilsan, enerji sektörünün ilk Ar-Ge Merkezi’ni kurdu

28 Eylül 2017

HANDAN GÜL

KAYSERİ - Telsiz, savaş araç gereçleri, uçak ve helikopterler için nikel-kadmiyum, metal hidrür, lityum esaslı komple akü, enerji depolama, yenilenebilir enerji ve güç sistemleri alanlarında sivil ve askeri kullanımlar için çözüm üreten Aspilsan Enerji, Ar-Ge Merkezi’ni faaliyete geçirdi. Aspilsan Enerji Ar-Ge Müdürü Ahmet Altınay, “Sürdürülebilir inovasyon çalışmaları kapsamında; 50 patent almayı, yetkinlik merkezi sayımızı dörde çıkarmayı ve üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde her yıl beş yüksek lisans ve doktora tezini desteklemeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Gebze Üniversitesi ile ortak proje oluşturma, danışmanlık ve test hizmetleri çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Aspilsan Enerji olarak, 2016 yılında Erciyes Üniversitesi bünyesinde bulunan Erciyes Teknopark’ta Ar-Ge odaklı şube açtıklarını hatırlatan Ahmet Altınay, bu süreçte Ar-Ge mühendislerinin altı adet yeni ürün geliştirdiklerini kaydetti. Böylece Aspilsan bünyesinde, gerekli altyapıların kurulması, bilimsel ve üretime yönelik araştırmaların yapılması ve teknolojik çalışmaların yürütülmesi amacıyla; Türkiye’nin 359, Kayseri’nin 3.’cü Ar-Ge Merkezi olan Aspilsan Enerji Ar-Ge Merkezi, 2017 Ocak ayı itibarıyla faaliyete geçti.

“Yetkinlik merkezi sayımızı dörde çıkaracağız”

Öte yandan Ahmet Altınay, Ar-Ge Merkezi bünyesindeki laboratuvar ve atölyede sadece ürün geliştirilmesi üzerine değil, pil bileşenlerinden büyük ölçekli enerji depolama sistemlerine, yenilenebilir enerji teknolojilerinden alternatif enerji üretim teknolojilerine, batarya yönetim devrelerinden özel sistem entegrasyon uygulamalarına kadar geniş bir alanda araştırma çalışmaları yapıldığını anlattı. Altınay şöyle devam etti; “Aspilsan Enerji, Ar-Ge Merkezi’nin amacı, küresel ölçekte üst düzeyde olmanın gerektirdiği zorlu rekabet koşullarına uyum sağlayacak özgün araştırmalar ile gelecek nesil enerji teknolojilerini geliştirmektir. Sürdürülebilir inovasyonla yaptığımız çalışmalarla 50 patent almayı, yetkinlik merkezi sayımızı dörde çıkarmayı ve üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde her yıl beş yüksek lisans ve doktora tezini desteklemeyi hedefliyoruz.”

Ayrıca, Aspilsan’ın Kayseri OSB’ deki tesislerinde 1980’li yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri için değişik tiplerde nikel katmiyumlu pil, değişik tipte batarya ve akü ürettiği bilgisini veren Ahmet Altınay, “Tesislerimizde pil teknolojileri, batarya yönetim devreleri ve alternatif enerji kaynakları olan şarj edilebilir pil ve yakıt hücreleri gibi enerji depolama ve enerji üretim sistemlerine ihtiyaç duyan sektörlerin beklentilerine yönelik çalışma yapıyoruz. Aspilsan Enerji, Ar-Ge Merkezi’nde 22 mühendis istihdam ediliyor” şeklinde konuştu.