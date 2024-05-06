Astor Enerji, yeni yatırımıyla kapasite artıracak

Başak Nur GÖKÇAM / ANKARA

Ankara Bala’daki GES yatırımını tamamlayan Astor Enerji, gerekli izinlerin alınmasıyla santralı bu yıl devreye alacak. Santral, yıllık 27 milyon 500 bin kWh elektrik üretecek. Astor Enerji, Ankara Sincan 2. Organize Sanayi Bölgesi üzerinde tahsis edilen 228 bin 897 metrekarelik arsa üzerinde bu yıl yapacağı yeni fabrika binasıyla kapasite artışına da devam edecek.

Santral yatırımı ve şirketin hedefleri hakkında bilgi veren Astor Enerji AŞ Finansal İşler Müdürü (CFO)’su Olcay Doğan, 2024 ciro hedefini 826 milyon dolar olarak açıkladı. 2025 yılı ciro hedefini de dolar bazlı yüzde 23 artış ile 1 milyar 13 bin dolar olarak bildiren Doğan, “2024’te 400 milyon dolar, 2025’te ise dolar bazlı yüzde 28'lik artış ile 512 milyon dolar ihracat hedefliyoruz” dedi.

2022 yıl sonuna göre yüzde 59 oranında artarak 2023 yıl sonu itibarıyla 18,8 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşıldığının bilgisini veren Olcay Doğan, “2022 yıl sonuna göre hasılatı yüzde 23 oranında artırarak 16,9 milyar TL’ye taşıdık. Şirketin yurt dışı satışları toplam hasılatında ise yüzde 34’e ulaşıldı. İhracat payını 2024 yılsonu itibariyle yüzde 48’e, 2025 yıl sonu itibarıyla da yüzde 51’e ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Astor Enerji AŞ’nin Ankara ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrika ve yönetim binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Doğan, yeni fabrika yatırımı yapılacak arazi üzerindeki çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. 2022 yıl sonuna göre yüzde 59 oranında artarak 2023 yıl sonu itibarıyla 18,8 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşıldığının bilgisini veren Doğan, “2022 yıl sonuna göre hasılatı yüzde 23 oranında artırarak 16,9 milyar TL’ye taşıdık. Şirketin yurt dışı satışları toplam hasılatında ise yüzde 34’e ulaşıldı. İhracat payını 2024 yıl sonu itibarıyla yüzde 48’e, 2025 yıl sonu itibarıyla da yüzde 51’e ulaştırmayı hedefliyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Finansal yapıda sürdürülebilir büyüme devam ediyor” 2022 yılında 6,7 milyar TL olan özkaynakların, 2023 yılında yüzde 83’lik artışla 12,2 milyar TL’ye ulaştığını söyleyen Doğan, “Güçlü ve sürdürülebilir kârlılık yapısıyla cari dönemde de artış sürmüştür. Net dönem kârı 2022 dönemine göre yüzde 125 artışla 2023 yılı sonu itibarıyla 4,6 milyar olarak gerçekleşmiştir. Aktif kârlılık rasyosu 2022 yılında yüzde 17,3 iken 2023 yıl sonu itibarıyla yüzde 24,5’e, özkaynak kârlılığı rasyosu ise yüzde 30.5’den yüzde 37,6’ya yükselmiştir. Astor Enerji, üretim ve güçlü finansal yapısında sürdürülebilir büyümesini devam ettirmektedir” diye konuştu.

Ankara Bala’ya 10 milyon dolarlık GES yatırımı

Ankara Bala’da 14 Mwe kapasiteli GES yatırımını tamamlayan Astor Enerji, 2024’ün 1’inci çeyreğinde santrali devreye alacağını açıkladı. Yaklaşık 10 milyon dolar yatırımla tamamlanması planlanan santral ile yıllık yaklaşık 27 milyon 500 bin kWh elektik üretimi gerçekleştirilecek. Ağustos 2023’te satın alınan elektrik birim fiyatları ile ise yıllık yaklaşık 67 milyon 500 TL tasarruf edilmesi planlanıyor.

Yıl sonuna kadar 800 sokete ulaşılacak

2022’de EPDK’dan Elektrikli Şarj Ağı İşletmeciliği lisansı alan Astor Enerji, 2023’te 31 ilde 302 adet şarj ünitesi tesis etti. 2023’te bu alana 10 milyon dolar yatırım yapan şirket, 2024’te ise 20 milyon $ yatırımla 315 olan soket sayısını 800’e ulaştıracak.