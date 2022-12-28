Avrupa'da doğal gaz fiyatları 10 ayın dibinde

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, sıcak havaların kıtanın rezervlerini korumasına yardımcı olmasıyla birlikte, en son Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinden önce kaydedilen seviyelere geriledi.

Fiyatlarda oynaklık yaşandı

Refinitiv'in verilerine göre, Avrupa'nın gösterge kontratı olan Hollanda'nın gelecek ay için TTF gaz fiyatı çarşamba günü yüzde 7,4 düşerek megavat saat başına 76,78 euroya geriledi. Bu son 10 ayın en düşük seviyesine indi. Söz konusu fiyat en son Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından hemen önce kaydedilmişti. Ancak fiyatlar daha sonra toparlanarak gün içinde yüzde 2,8 düşüşle 80,55 eurodan işlem gördü.

Moskova'nın Avrupa'ya sattığı enerjiyi bir silah gibi kullanması, rekor kıran sıcaklıklarla birleşince yaz boyunca doğal gaz fiyatlarının megawatt saat başına 300 euronun üzerine çıkmasına neden oldu. Artan fiyatları durdurmak amacıyla Avrupa Birliği, zorunlu gaz depolama ve tüketim azaltma hedefleri de dahil olmak üzere bir dizi tedbiri uygulamaya koydu.

Son düşüş, kuzeybatı Avrupa'da yeni yıla da sarkması beklenen normalden daha yüksek sıcaklıkların ardından geldi. Sıcak havanın ısınma talebini azaltmasıyla birlikte Avrupa, aralık ayının ilk haftalarındaki soğuk hava dalgası da dahil olmak üzere kasım ortasından itibaren yaşanan düşüşlerin ardından gaz stoklarını yeniden arttırma imkanı buldu.

Kapasite doluluk oranı % 83,2'te

Avrupa Noel arifesinden bu yana, depolama tesislerine çıkardığından daha fazla gaz gönderiyor. Doğal gaz depolama seviyeleri pazartesi gününe kadar yüzde 0,28 arttı. Gas Infrastructure Europe verilerine göre 26 Aralık itibariyle kapasite doluluk oranı yüzde 83,2 seviyesinde. Bu seviye kasım ortasındaki en yüksek seviye olan yüzde 95,6'dan daha düşük bir rakam.