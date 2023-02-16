Avrupa'nın LNG ithalatı geçen yıl yüzde 60 arttı

Shell tarafından hazırlanan LNG Görünümü 2023 raporuna göre, İngiltere'nin de dahil edildiği Avrupa ülkeleri, geçen yıl 121 milyon ton LNG ithal etti.

Rapora göre, Ukrayna'yı desteklemek amacıyla Rusya'dan doğal gaz alımını sınırlayan Avrupa ülkeleri, LNG gibi alternatif kaynakları değerlendirmeye aldı.

Rusya'dan gelen doğal gaza talebin azalmasıyla LNG ithalatı, özellikle Avrupa'nın kuzeyinde yer alan yeniden gazlaştırma tesislerinin hızla yenilenip geliştirilmesiyle artış gösterdi.

Böylelikle, Avrupa'nın LNG ithalatı, geçen yıl önceki yıla göre yüzde 60 artış gösterdi ve LNG Avrupa'nın enerji güvenliğinin önemli parçası haline geldi.

Bu durum, LNG fiyatlarını rekor seviyelere çıkarırken, dünyada enerji piyasalarında fiyat dalgalanmalarına sebep oldu.

Avrupa'nın daha fazla LNG'ye yönelmesi, dünya genelinde bu gaza ihtiyaç duyan diğer alıcıları ithalatlarını azaltmaya ve diğer yakıtlara yönelmeye zorladı.

Yüksek küresel LNG fiyatları, Pakistan ve Bangladeş'in daha fazla akaryakıt ithal etmesine, Hindistan'ın da daha fazla kömür kullanmasına sebep olurken, Güney Asya ülkelerinde ise LNG ithalatında düşüşe neden oldu.

Rapora göre, küresel LNG talebinin 2040'a kadar 650 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor.

Raporda, "2020'lerin sonlarında ortaya çıkması beklenen arz-talep açığını önlemek için sıvılaştırma projelerine daha fazla yatırım yapılması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.