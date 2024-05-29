Bakan Bayraktar: Yenilenebilir enerjide dünya ilk 11’ine girdik

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı, 2023 yılı istatistiklerini açıkladı. Türkiye, kurulu güç sıralamasında 11’inciliğe yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Yenilenebilir enerjide dünya ilk 11’ine girdik, Avrupa’da 5’nciyiz. Yenilenebilir kaynaklarla ürettiğimiz elektrik ile hem ithalatı önlüyor hem de 2053 Net Sıfır Karbon hedefimize adım adım yaklaşıyoruz.” dedi.

Türkiye 11’inci Sırada

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın kurul güç istatistiklerinde ilk sırada Çin, ABD ve Brezilya yer alıyor. Bu üçlüyü Hindistan, Almanya, Japonya, Kanada, İspanya, Fransa ve İtalya izliyor. Türkiye de 58 bin 462 MW ile 11’nci sırada yer alıyor. Türkiye’nin ardından da Rusya, İngiltere, Avustralya ve Vietnam geliyor. Türkiye, daha önceki sıralamada 12’nci durumdaydı.

Avrupa’da 5’inciyiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, son açıklanan istatistik ile ilgili değerlendirmede bulundu. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde Türkiye’nin dünya ilk 11’ine girdiğini ifade eden Bayraktar, “Avrupa’da da 5’inci sıradayız. Türkiye; güneş kaynağını, rüzgârlarını, hidrolik kaynaklarını, jeotermal kaynaklarını bütün yenilenebilir kaynaklarını belli bir program dahilinde ekonomisine kazandırma hedefiyle hareket ediyor.” dedi.

Her yıl 5 bin MW’lık kurulu güç

Yenilenebilir enerji alanında her yıl 5 bin MW'lık kurulu gücü devreye almak istediklerini anlatan Bayraktar, “Güneşte 3 bin 500 MW, rüzgarda da 1500 MW olacak şekilde 2035 yılına kadar 12 yıl boyunca toplam 60 bin MW'lık yeni kurulu güce ulaşmak istiyoruz. 2024 Nisan itibariyle bin 400 megavatı aşmış durumdayız. Yıl sonunda mutlaka 5 bin MW hedefini yakalayacağız.” diye konuştu.

2035 hedefi 90 bin MW

Bayraktar, Türkiye’nin elektrik üretimindeki kurulu gücünün 110 bin MW olduğunu, bunun 25 bin MW’ını yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturduğunu ifade ederek “25 bin MW kurulu gücümüz, yıl sonunda 30 bine çıkacak, 2025’te 35 bine çıkacak ve böylece 2035’e kadar koyduğumuz hedef bu 25 bin MW’ın yaklaşık 90 bin MW’a kadar gitmesi.” dedi.

İthalatı önlüyor

Bayraktar, şöyle devam etti: Yenilenebilir kaynaklarla ürettiğimiz elektrik ile hem ithalatı önlüyor hem de 2053 Net Sıfır Karbon hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Yenilenebilir bağlamında ürettiğimiz her kilovat saat elektrik, ithal ettiğimiz doğal gazın, kömürün ve petrolün azalması anlamına geliyor.