Bakan Dönmez: Karadeniz gazını nisan ayında Filyos gaz tesisine getireceğiz

Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Dönmez gaz işleme tesisine yaptığı ziyarette, "Milletimizin de ekibimizin de sabırsızlıkla beklediği an artık yaklaşıyor. Nisan ayı içinde Karadeniz gazını Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ne getireceğiz" dedi.

Sahadan çıkarılan gazın yurtiçi şebekeye bağlanmadan önce karadaki işleme tesisinde saflaştırılması gerekiyor. Dönmez, gazın yurtiçi şebekeye ne zaman verilereceğini ise belirtmedi. Daha önceki açıklamalarında Dönmez gazın Mart ayında şebekeye verileceğini ifade etmişti.

Sahanın inşaatında çalışan TPAO dahil olmak üzere bir kısım personelin yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depreminin ardından bölgeye gittiğini belirten Dönmez, bölgeye giden personelin geri döndüğünü ve çalışmaya tekrar başladığını belirtti.

Dönmez ayrıca, çıkarılan gazın sınırlı miktarda yurtiçi şebekeye verileceği ilk fazın tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Sakarya sahasında Faz-1 olarak nitelenen gaz üretimi 10 kuyudan yapılacak. Üretim yılda 3.5 milyar m3 (bcm), yani ulusal tüketimde son yıllar ortalamasının %7'si düzeyinde olacak.