Bakanlık'tan 'radyoaktif' yönetmeliği

Bakanlığın Radyoaktif Atık Yönetimi Özel Hesabı ve İşletmeden Çıkarma Özel Hesabı ile Hesaplar Yönetim Kuruluna İlişkin Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, özel hesap gelirlerinin elde edilmesi, takibi, tahsili, nemalandırılması, giderleştirilmesi, muhasebeleştirilmesi, denetimi, özel hesapların işleyişi, işletmeden çıkarmaya ilişkin maliyet planı, radyoaktif atık yönetimine ilişkin maliyet planının hazırlanması ve sunulmasına ilişkin hususlar belirlendi.

Ayrıca, hesaplar yönetim kurulunun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlar ile kamu temsilcileri dışındaki temsilcilerin seçilmelerine ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

Yönetmelik, nükleer santral ve nükleer santral dışındaki tesisleri işletmek ve radyoaktif atık üretilen radyasyon uygulamalarını yürütmek üzere yetkilendirme için başvuru yapan ve yetkilendirilen kişileri kapsıyor.

Özel hesapların gelirleri, ödenecek katkı payları ve teminatlar, özel hesap gelirlerinin değerlendirilmesiyle elde edilen gelirler ile bağış ve diğer gelirlerden oluşacak.

Söz konusu özel hesap gelirleri, radyoaktif atık bertaraf tesisi kurulumu ve işletme süresince oluşabilecek masraflar ve tesisi kurulabilecek sahaların belirlenmesi ve ilgili saha çalışmaları, tesislerin işletmeden çıkarılması sırasında ortaya çıkan radyoaktif atıkların bertarafının maliyetleri ve kurul üyelerine yapılan ödemeleri karşılamak için kullanılacak.

Söz konusu yönetmelik kapsamında oluşturulacak kurulda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığından ikişer temsilci, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan bir temsilci ve bu kurumların dışında toplam sayısı üçü geçmemek üzere Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde nükleer santral işleten tüzel kişilerin birer temsilcisi ile nükleer santral dışındaki tesisler ve radyasyon uygulamaları için bir temsilci yer alacak.

Kurul, özel hesapların gelir ve giderlerini yönetmek, katkı payı ve teminat miktarlarını belirleyip her yıl gözden geçirmek ve öngörülen giderleri karşılayacak şekilde güncellemek, katkı payı ve teminat ödeme zamanı ve yöntemleri ile ödeme yapacak nükleer santral dışındaki tesisler ve radyasyon uygulamalarını belirlemek ve faaliyet, performans ve izleme raporları ile mali raporları hazırlamakla yükümlü olacak.