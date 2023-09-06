BAYOSB, 1,6 MW’lık GES’le enerjisini güneşten alacak

Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB) Yeşil OSB olma yolunda yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ediyor. Güneş Enerji Santrali (GES) projesine başlayan BAYOSB, GES sözleşmesinin imzalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda attı.

İhaleyi Ferhat Emanet ve Vedat Emanet’in yetkilisi olduğu Power Elektronik ve Power Solar Elektronik Üretim Ortak Girişimi kazanırken, sözleşme imzasını Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan gözetiminde BAYOSB Bölge Müdürü Figen Akdemir, Power Solar Enerji Elektronik Üretim A.Ş. Ortak Girişimi Yetkilileri ile birlikte attı.

Elektrikli araçlara hızlı şarj istasyonu

Dünya Bankası projesi kapsamında ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde GES’in yapılacağını söyleyen BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, yıl sonuna kadar GES’i tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Yeşil OSB misyonuna uygun adımları kararlılıkla atmaya devam ettiklerini dile getiren Telseren, “Dünya Bankası’dan bu yatırımımız için destek aldık. İhale ve sözleşme aşamasını tamamladık. Proje kapsamında; 1,6 MW gücüne sahip güneş enerji santralini kurarak OSB’nin öz tüketim ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji ile karşılayacağız ayrıca bölge otoparklarından bir tanesine elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonu kuracağız” dedi.

Türkiye’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücüsü olduğu Dünya Bankası Finansmanlı OSB kredilendirme Projesi’nin ilk ihalesi olduğunun altını çizen Telseren, “1,6 MW kapasiteli GES’in iş teslim süresi 6 ay. Yıl sonuna kadar GES’i devreye alarak kendi enerji ihtiyacımızı buradan karşılayacağız. Yeşil OSB sözünün altını doldurmaya, AB Yeşil Mutabakatı kapsamında katılımcı firmalarımızın elini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. GES projemiz tamamlandıktan sonra yeşil idari bina projemize başlamayı hedefliyoruz” dedi.