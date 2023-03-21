Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (21 Mart 2023 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'de yer alan habere göre Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

81 kuruş fiyat artışı

Motorin grubunda son olarak 21 Mart 2023 tarihinden itibaren 81 kuruş fiyat artışı meydana geldi.

Bugün yeni bir zam ya da herhangi bir indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 19,61 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,54 TL'den satılıyor.