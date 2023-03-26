Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (26 Mart 2023 akaryakıt fiyatları)
Benzinde 28 Mart 2023 Salı gününden geçerli olmak üzere artış bekleniyor.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ForeksHaber'in aldığı bilgiye göre, benzin grubunda söz konusu tarihte 81 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 19,61 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,54 TL'den satılıyor.