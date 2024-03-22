Benzin ve motorin güncel fiyatları (22 Mart 2024 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzin ve motorinde indirim var mı?

Brent petrol fiyatları 85 doları aşarken, benzin ve motorine zam geldi. Perşembe günü gece yarısından itibaren pompa fiyatları değişti, benzine 1 lira 34 kuruş, motorine ise 1 lira 13 kuruş zam yapıldı. Türkiye'de en pahalı benzin ise Hakkari'de, litresi 45 lira 34 liradan satılıyor.

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları listesi 22 Mart Cuma

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43.35 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.95 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.60 TL

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları listesi 22 Mart Cuma

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43.44 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.02TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.68 TL

Ankara benzin ve motorin fiyatları

Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.20 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 43.84 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 21.85 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

İzmir'de benzin litre fiyatı: 44.40 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 44.04 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 21.90 TL.