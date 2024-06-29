Benzin ve motorin güncel fiyatları (29 Haziran 2024 akaryakıt fiyatları)
Benzin ve motorine gelen 13 kuruşluk zam bu gece yarısı itibariyle pompaya yansıdı. 29 Haziran 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor. Son olarak benzine 2 TL, motorin grubuna da 1,68 TL zam gelmişti. Akaryakıttan yeni zam haberi geldi. Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin ve motorin grubuna 13 kuruş zam geldi. Fiyat artışı gece yarısından itibaren (29 Haziran 2024) pompaya yansıdı.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.40 TL
Motorin litre fiyatı: 42.51 TL
LPG litre fiyatı: 20.19 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42.27 TL
Motorin litre fiyatı: 42.41 TL
LPG litre fiyatı: 19.64 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.38 TL
Motorin litre fiyatı: 43.48 TL
LPG litre fiyatı: 20.19 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.72 TL
Motorin litre fiyatı: 43.90 TL
LPG litre fiyatı: 19.89 TL