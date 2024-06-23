Benzin ve motorine zam geliyor: Fiyat artışı 5 TL'yi bulacak

Benzin ve motorinde 21 Haziran'da yapılması planlanan ancak ertelenen zam yarın geceden itibaren pompaya yansıyor. 24 Haziran Pazartesi gecesi litre fiyatı benzinde 2 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 69 kuruş zam yapılacak.

Akaryakıta gelen zamların ardından gözler 3 Temmuz'da yapılacak ÖTV zammına çevrilecek.

2 haftada en az 5 lira artacak

3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisinin ardından ÖTV'ye yapılacak zamla birlikte akaryakıt fiyatlarının yeniden litrede 3 ile 3.5 TL artması bekleniyor. Böylelikle 2 haftalık zaman dilimi içerisinde benzin ve motorin fiyatları 5 liranın üzerinde artış göstermiş olacak.