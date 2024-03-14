Benzin ve motorine zam hazırlığı
Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının dön dönemde bir miktar düşüş göstermesine karşın sektör kaynakları 15 Mart 2024 tarihi itibarıyla benzin ve akaryakıt fiyatlarında büyük bir artış yaşanacağını belirtti.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgilere göre, bu gece itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına büyük bir zam gelecek.
Yeni bir değişiklik yapılmaması halinde, 15 Mart tarihi itibarıyla geçerli olacak yeni tarifede benzinin litresi 1,60 TL, motorinin litresi ise 1,25 TL zamlanmış olacak.
Artış sonrası fiyat tablosunun şu şekilde olması bekleniyor:
Benzin (İstanbul Avrupa) - 42,13 TL
Benzin (İstanbul Anadolu) - 42,04 TL
Dizel (İstanbul Avrupa) - 42,02 TL
Dizel (İstanbul Anadolu) - 41,95 TL
Benzin (Ankara) - 42,86 TL
Dizel (Ankara) - 42,76 TL
Benzin (İzmir) - 43,36 TL
Dizel (İzmir) - 42,96 TL