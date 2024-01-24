Benzine 1 lira 46 kuruş zam yapıldı

Motorine gelen 1 lira 15 kuruşluk zammın ardından benzine de zam geldi. Benzine 1 lira 46 kuruşluk zam pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Son olarak 17 Ocak gece yarısından itibaren LPG litre fiyatına 37 kuruş ve 20 Ocak cumartesi gününden itibaren motorin fiyatına 1 lira 15 kuruş zam yapıldı.

LPG'nin litresine de 21 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 40 kuruş zam daha geldi.

24 Ocak güncel akaryakıt fiyatları listesi ise şöyle:

İstanbul Anadolu yakası güncel akaryakıt fiyatları listesi

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 38,28

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 40,14 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,11 TL

İstanbul Avrupa yakası güncel akaryakıt fiyatları listesi

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 38,36 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 40,21 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19,85 TL

Ankara benzin ve motorin fiyatları

Benzin fiyatı: 39,03 TL

Motorin fiyatı: 40,92 TL

LPG fiyatı: 20,29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 39,22 TL

Motorin fiyatı: 41,11 TL

LPG fiyatı: 20,32 TL