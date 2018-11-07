Benzine bir haftada ikinci indirim
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 20 kuruşluk indirim olması bekleniyor.
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) açıklamasında benzinde 20 kuruş indirim beklendiği belirtildi.
İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6,58 liraya inecek. İndirimli fiyatlar gece yarısı yürürlüğe girecek.
Benzinde cumartesi günü de 17 kuruşluk indirim yapılmıştı. Benzinde uygulanan eşel mobil sisteminde ÖTV tutarı tavana seviyeye ulaştığı için yapılan indirimler pompa fiyatına da aynen yansıyor.
Motorinde ise 27 kuruşluk indirim daha gerçekleşmesi gerekiyor. Bu seviye sonrasında indirim fiyatlara yansıyacak.