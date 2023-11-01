Benzine indirim geldi
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzine 67 kuruşluk indirim geldi.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre benzine de bu gece 0,67 lira indirim geldi.
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 34.38 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.00 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.15 TL
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 34.43 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.06 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.18 TL
Ankara benzin ve motorin fiyatları:
Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.06 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38.64 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.22 TL
İzmir akaryakıt fiyatları:
İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.16 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.81 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL