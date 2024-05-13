Beta Enerji üretim ve ciroyu dörde katlayacak

Recep ŞENYURT - ADANA

Türkiye’nin lider transformatör üreticilerinden Beta Enerji, 130 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımı ile üretim alanını 65 bin metrekareden 165 bin metrekareye çıkartıyor. 2023’te yüzde 60 büyüme ile 90 milyon dolar ciro elde eden Beta Enerji, yeni fabrika ile 2026 sonunda cirosunu 310 milyon doların üzerine taşıyacak. 6 kıtada 62 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini, 2017 yılında bölgede kendi sektöründe ilk Ar-Ge Merkezi’ni kurduklarını kaydeden Beta Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Dağsuyu, hedeflerinin bir dünya markası olmak olduğunu söyledi.

“Enerji ve teknoloji şirketiyiz”

Uzun yıllardır araştırma-geliştirme ve inovasyona yaptıkları yatırımlarla, sektöründeki teknolojik yenilikleri yakından takip ederek enerji alanında verimli üretim süreci ve kaliteli çözümler sunduklarını aktaran Sabit Dağsuyu, “Elektrik-elektromekanik sektöründeki ihtisaslaşmış yapımızla, yağlı ve kuru tip dağıtım transformatörü, güç transformatörü ve özel sargılı transformatör alanında “uçtan uca üretim” yetkinliğine sahip bir enerji ve teknoloji markası olarak, yaklaşık yarım asırlık tecrübemizle başarı yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Enerji sektörünü hem yurt içinde hem de yurt dışında yakından takip ediyoruz. 2024 yılı ve sonrası için planladığımız yeni yatırımlar ile Beta Enerji’yi dünyada sektörün öncüsü yapma hedefindeyiz” diye konuştu.

“Sürdürülebilir bir kurumsal yönetim anlayışına sahibiz”

“Sıfır hata” ilkesi ile enerji sektörünün ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ederek; çalışanlarını, müşterilerini ve çözüm ortaklarını memnun etme politikasıyla hareket ettiklerini ifade eden Beta Enerji Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Ünal, Beta Enerji’nin; Dağsuyu Ailesi’nin ikinci nesli Hakkı Mert Dağsuyu ve Yusuf Cenk Dağsuyu’nun yönetimde aktif olarak yer almasının ardından, kurumsal yönetim, kurum içi sürdürülebilirlik anlayışı ile iç ve dış pazarda sektörün öncü aktörlerinden biri haline geldiğini söyledi. Ünal, “Ülkemizdeki Ar-Ge yatırımlarına önem veren şirketlerden biri olarak kendi öz kaynaklarımız ile finanse ettiğimiz dikey girişimlerle, üretimin ve katma değerin yanında duruyor, sürdürülebilirlik adına yaptığımız yatırımlarla da yaşanabilir bir geleceğe katkı sağlıyoruz” dedi.

Çalışan sayısını 3 katına çıkartacak

2024 yılı için ihracatta başta Avrupa kıtası olmak üzere dolar bazında yüzde 50 civarında bir büyüme hedeflediklerini vurgulayan Ünal, konvansiyonel enerji kaynaklarından alternatif enerji kaynaklarına geçişle birlikte; enerji sektöründeki büyüme, elektrikli araçların yaşama entegrasyonu ve teknolojik gelişmelerin önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti. Bu fırsatları değerlendirerek yeni pazarlara açılmak ve ürün portföyünü genişletmenin önemli planları arasında yer aldığını aktaran Ahmet Ünal, gelecek planlamaları arasında farklı iş modelleri de bulunduğunu ifade ederek “Ayrıca, enerji sektörüne olan talep artışı ile birlikte artan ürün çeşitliliğimiz ve yeni yatırımımızın tamamlanması ile 2026 yılının sonuna doğru mevcut çalışan sayımızı yaklaşık 3 katına çıkarmayı öngörüyoruz. Bu konuda ilk adımlarımızı atarak 2023 yılının sonunda yaklaşık 400 olan çalışan sayımızı, 2024 yılının ilk çeyreğinde 500 çalışana taşıdık” diye konuştu.

Sektöründe ilk Ar-Ge merkezini kurdu

Beta Enerji’nin sektör adına pek çok ilklere imza attığının altını çizen Ahmet Ünal, 2017 yılında bölgede dördüncü, kendi sektöründe ise ilk Ar-Ge merkezini kuran, yeşil enerji kapsamında uzun yıllardır GES çatı sistemleri ile kendi enerjisini kendi üreten, kurumsal karbon ayak izi standardı çerçevesinde, 2022 yılına ait karbon ayak izi raporlamasını tamamlayıp Almanya merkezli doğrulayıcı kuruluş (DAKKS) tarafından akrediteli olarak doğrulamasını yapan sektördeki ilk şirket olduklarını, ayrıca ürettikleri ürünleri 3 boyutlu teknolojilere taşıyarak bu alanda Türkiye’deki ilk sanal gerçeklik teknoloji kullanımına imza atan enerji firması olduklarını bildirdi. Uçtan uca enerji üretimini gerçekleştirmek amacıyla yüksek gerilim anahtarlama ürünlerine yaptıkları yatırımlarla birlikte transformatörden elektrikli araç şarj istasyonlarına kadar ürün gamını her geçen gün genişlettiklerini anlatan Ahmet Ünal, “Üretim bandımıza eklediğimiz her ürün çıktısı ile bu hedeflerimizi büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. “2026 için 310 milyon dolarlık ciro hedefimiz var” Beta Enerji’nin dağıtım transformatörlerinde yüzde 35’lik bir pazar payına sahip olduğunu ve yeni fabrika yatırımının tamamlanması ve kapasite artışı ile pazardan daha fazla pay almayı planladıklarını dile getiren Ahmet Ünal, enerjiyi dönüştürmede ve iletimde alternatifi olmayan transformatöre olan ihtiyacın; enerjiye olan talep arttıkça süreceğini vurguladı.

Türkiye’nin enerji sektöründe stratejik bir konuma sahip olduğunu ve önemli bir aktör olduğunu vurgulayan Ahmet Ünal, enerji talebindeki sürekli artışın, yenilenebilir enerji projeleri, elektrikli araçların yaşama entegrasyonu ve altyapı yatırımları ile Türkiye’nin enerji sektöründeki önemini artırdığını, bu stratejik konumdan beslenerek yerel ve uluslararası pazarlarda rekabetçi bir konum elde etmeyi hedeflediklerini kaydetti. Beta Enerji’nin 2023 yılını yüzde 60 büyüyerek 90 milyon dolar ciro ile tamamladığını ifade eden Ahmet Ünal, yeni yatırımları ile birlikte her yıl yüzde 50’nin üzerinde büyüme ile 2026 yılı için 310 milyon dolar ciro hedefine odaklandıklarını duyurdu.

“Voltgo’nun yazılım ve donanımını mühendislerimiz gerçekleştirdi”

Beta Enerji’nin kurum içi dikey girişim modelinin en önemli örneklerinden birini de elektrikli araç şarj istasyonu markası Voltgo yatırımının oluşturduğunu aktaran Ahmet Ünal, Voltgo’nun yazılım ve donanım süreçlerinin tamamının kendi mühendislerince gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ünal, “Enerji kullanımının sürdürülebilir dönüşümü birçok farklı sektörde olduğu gibi ulaşımda da kendini gösterdi. Elektrikli araçların günlük yaşamımıza hızlıca dahil olması yine aynı hızda elektrikli şarj istasyonu ihtiyacını da beraberinde getirdi. Voltgo yatırımımız tam olarak bu ihtiyaçlar doğrultusunda hayata geçti. EPDK lisansına sahip elektrikli şarj istasyonu markamız, bireysel ve kurumsal kullanımlar için DC, AC ve WallBox tipi şarj üniteleri üretiyor, ayrıca şarj istasyonu işletme lisansına ve haklarına da sahibiz” diye konuştu.