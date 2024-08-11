BOTAŞ duyurdu: İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı 8 günlük bakıma girdi
İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattında 8 gün süreyle bakım çalışması yapılacak. BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada "Planlı bakım onarım çalışmaları süresince Ulusal İletim Şebekemizin arz talep dengesinin sağlanması konusunda gerekli tedbirler alınmıştır" denildi.
BOTAŞ'ın konu ile ilgili duyurusuna göre, söz konusu hatta 11-18 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki 8 Gaz Günü süresince gerçekleştirilecek olan planlı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle anılan günlerde Gürbulak Giriş Noktasından İletim Şebekesine doğal gaz teslimatı yapılmayaca.
Açıklamada, "Bu çalışmalar süresince, Gürbulak Giriş Noktasını kullanan Taşıtanlar Taşıma Miktar Bildirim (TMB) değerlerini 0 (sıfır) Sm3/gün olarak oluşturmaları gerekmektedir. Ayrıca, yukarıda belirtilen planlı bakım onarım çalışmaları süresince Ulusal İletim Şebekemizin arz talep dengesinin sağlanması konusunda gerekli tedbirler alınmıştır" denildi.