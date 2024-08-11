BOTAŞ duyurdu: İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı 8 günlük bakıma girdi

BOTAŞ'ın konu ile ilgili duyurusuna göre, söz konusu hatta 11-18 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki 8 Gaz Günü süresince gerçekleştirilecek olan planlı bakım-onarım çalışmaları nedeniyle anılan günlerde Gürbulak Giriş Noktasından İletim Şebekesine doğal gaz teslimatı yapılmayaca.

Açıklamada, "Bu çalışmalar süresince, Gürbulak Giriş Noktasını kullanan Taşıtanlar Taşıma Miktar Bildirim (TMB) değerlerini 0 (sıfır) Sm3/gün olarak oluşturmaları gerekmektedir. Ayrıca, yukarıda belirtilen planlı bakım onarım çalışmaları süresince Ulusal İletim Şebekemizin arz talep dengesinin sağlanması konusunda gerekli tedbirler alınmıştır" denildi.