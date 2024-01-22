Brent petrol 80 doların altında seyrediyor

Cuma günü 79,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,56 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,36 azalışla 78,28 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,03 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının düşüşünde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Libya'nın Şerare Petrol Sahası'nda üretimin yeniden başlaması etkili oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), aylık raporunda, bu yıl küresel petrol arzının günlük yaklaşık 1 milyon 500 bin varil artışla 103 milyon 500 bin varile, küresel petrol talebinin ise günlük 103 milyon varile ulaşacağı öngörüsünü açıkladı. Küresel talebin ötesinde üretim olması durumunda petrol fiyatlarındaki düşüşün devam edeceği tahmin ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,03 ile 79,24 dolar aralığının direnç, 77,95 ile 77,62 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.