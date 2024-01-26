Brent petrol 82 doları geçti

Dün son iki ayın en yüksek seviyesi olan 82,57 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,43 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 düşüşle 82,04 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,86 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin arttığını gösteren verilerin ve Çin'de ekonomik toparlanma sinyallerinin etkisiyle yükselen fiyatlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların kar satışları etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 82,49 ile 82,70 dolar aralığının direnç, 81,80 ile 81,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.