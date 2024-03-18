Brent petrol 85 dolar seviyesinde

Cuma günü 85,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artarak 85,69 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,97 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte, jeopolitik gerilimler ve arz endişeleri etkili oldu.

Ukrayna'nın Rusya'nın petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, Asya ve Avrupa'nın bazı bölgelerine yakıt tedarikini kesintiye uğratabileceği endişelerine yol açıyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,79 ile 86,22 dolar aralığının direnç, 85,36 ile 84,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.