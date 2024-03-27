Brent petrol 85 dolar seviyesinde

Dün 86,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bu rakamda tutunamayarak günü 85,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,90 düşüşle 84,86 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,93 dolardan alıcı buluyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsünün ülkede talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 9 milyon 337 bin varil artacağını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 519 bin varil azalacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 84,96 ile 85,04 dolar aralığının direnç, 84,78 ile 84,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.