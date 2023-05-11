Brent petrolün varil fiyatı 77,06 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 77,06 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 77,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,17 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'den gelen güçlü yakıt talebi verileri etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki benzin stoklarının geçen hafta 3 milyon 200 bin varil azalışla 219 milyon 700 bin varile gerilediğini açıkladı. ABD benzin stoklarında yaşanan beklenenden keskin düşüş, ülkede ulaşım yakıtlarına yönelik güçlü talep olduğu algısı yaratarak fiyatları destekledi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi ise nisanda aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin altında arttı, yıllık enflasyon Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Yatırımcılar, ABD'de dün başlayan 31,4 trilyon dolarlık borç limitini yükseltmeye yönelik görüşmeleri de yakından izliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, borç limiti konusunu görüşmek üzere ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell ile salı günü bir araya gelmişti.

Cuma günü tekrar görüşecekler

Biden, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, görüşmenin "verimli" geçtiğini ve cuma günü tekrar bir araya geleceklerini belirtmişti.

Biden, dün New York'ta katıldığı bir programda da ABD'nin temerrüde düşmesi durumunda "tüm dünyanın başının derde gireceği" uyarısında bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 77,29 ile 77,41 dolar aralığının direnç, 77,04 ile 76,91 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.