Brent petrolün varil fiyatı 79,73 dolar

Dün 79,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,54 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 79,73 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,24 dolardan alıcı buldu.

Dün 79,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,54 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 79,73 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,24 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de gemileri hedef alan eylemlerine ilişkin artan endişeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin etkisiyle güne yükselişle başladı.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, X sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, Kızıldeniz'de insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesi düşürdüğünü bildirdi.

Operasyon sırasında bölgedeki gemilere zarar verilmediği belirtilse de bölgede tansiyonun artmaya devam edeceği endişeleri petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketliliği destekledi. Bazı küresel nakliye firmalarının Kızıldeniz sevkiyatlarını yeniden başlatacaklarını duyurmaları ise bölgede devam eden savaşın gemi ticaretine yönelik etkilerinin kısıtlı olabileceği beklentilerini artırdı ve petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırladı.