Brent petrolün varil fiyatı 80,77 dolardan işlem görüyor

Dün 80,79 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,18 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,50 azalışla 80,77 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,25 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına yönelik verilerin ve Çin ekonomisindeki resesyon endişelerinin etkisiyle düşmeye devam etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA), çarşamba günü yayımladığı verilere göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 3 milyon 600 bin varil artarak 439 milyon 400 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 300 bin varil artacağı yönündeydi. ABD'de petrol talebine ilişkin öngörü sağlayan stoklarda artış olması petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi.

Buna ek olarak, ABD'de enflasyonun beklentilerden daha hızlı yavaşlamasının ardından, dün açıklanan verilere göre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de ekimde aylık yüzde 0,5 ile Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydederken, yıllık yüzde 1,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, bankanın gelecek yıl haziran ayı itibarıyla faiz indirimlerine başlayacağına yönelik tahminlerin güç kazandığını aktardı.