Brent petrolün varili 87 doları geçti

Perşembe günü 87,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,96 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla son kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 87,28 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,48 dolardan alıcı buldu.

Cuma günü petrol piyasalarında Paskalya tatili dolayısıyla işlem gerçekleşmedi.

Fiyatların haftaya yükselişle başlamasında, İsrail ve Filistin arasında süren çatışmanın ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel enerji arzını olumsuz etkileyebileceği endişesi etkili oldu.

Brent petrolde teknik olarak 87,73 ile 88,12 dolar aralığının direnç, 86,55 ile 86,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.