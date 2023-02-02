Buna dikkat etmezseniz buzdolabınız fazla elektrik tüketir! Faturanızı düşürecek öneriler...

Günlük hayatta sık kullandığımız pek çok ürün, elektrikle çalışıyor. Hâliyle elektrik faturaları da artıyor. Aslında bazı detaylara dikkat ederek ya da alışkanlıklarınızı değiştirerek elektrik faturanızın daha az gelmesini sağlayabilirsiniz. Sizi üzmeyecek elektrik faturası için yapmanız gerekenler...

Yoğun Elektrik Tüketiminizi Geç Saatlerde Yapın

Elektrik faturanızın düşük gelmesi için elektrik tasarruf saatlerinden yararlanabilirsiniz fakat bunun için üç tipli tarifeye geçmeniz gerekiyor. Puant saatleri adı verilen 17.00-22.00 arası elektrik fiyatlarının en yüksek olduğu, gece geç saatler ise en düşük saatlerdir. Çamaşır ve bulaşık makinelerinizi gece geç saatlerde çalıştırarak, ütü işlerinizi geç saatlerde yaparak faturanızın yüksek gelmesini engelleyebilirsiniz.

Yüksek Enerji Tüketen Cihazlarınızı Daha Az Enerji Tüketenlerle Değiştirin

Beyaz eşya satın alırken enerji sınıfına dikkat edin. Enerji sınıfı bu cihazların üzerinde harfler ve artı işaretiyle belirtilir. A enerji sınıfında yer alan bir çamaşır makinesi, B enerji sınıfındakine göre daha tasarrufludur. Artı işaretinin birden fazla olması da enerji verimliliğinin yüksek olduğunu gösterir. Tercihinizi A enerji sınıfında ve artısı fazla olan modellerden yana kullanabilirsiniz. Klasik ampullerinizi ise %80 daha az enerji tüketen LED teknolojisine sahip ampullerle değiştirebilirsiniz.

Kullanmadığınız Elektronik Cihazların Fişini Prizden Çekmeyi Unutmayın

Fişi prizde takılı olan, kullanmadığınız cihazlarınız çalıştıkları kadar olmasalar bile elektrik tüketmeye devam ederler. Televizyon, bilgisayar, oyun konsolu gibi elektronik cihazlarınızı standby modunda bırakmak yerine tamamen kapatmaya özen gösterin. Telefonunuzu şarj ettikten sonra şarj aletini prizden çıkararak da elektrik israfını önleyebilirsiniz.

Bulaşık ve Çamaşır Makinenizi Doldurmadan Çalıştırmayın

Bulaşık ve çamaşır makinelerini doldurmadan çalıştırmak fazla elektrik tüketiminin yanı sıra su tüketimine de neden olur. Makinelerinizi tam doldurduktan sonra çalıştırarak hem elektrik hem su faturalarınızın düşük gelmesini sağlayabilirsiniz.

Buzdolabınızın Konumunu ve Derecesini Doğru Ayarlayın

Buzdolabınızın hava sirkülasyonunu sağlıklı bir şekilde yapabilmesi ve enerji tasarrufu için duvarla arasında 10 santimlik mesafe olmalı. İdeal soğutma derecesi 3-5 aralığında, dondurucu bölümü ise -18 santigrat derece olmalıdır.

Gün Işığından Daha Fazla Yararlanın

Gün ışığını doğru şekilde kullanmak aydınlanma ve ısınma giderlerinden tasarruf etmenizi sağlar. Eşyaları güneş ışığının eve girmesini engellemeyecek şekilde yerleştirmeye dikkat edin.