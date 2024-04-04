Çatalbaş Elektrik, 40 MW’lık depolamalı GES yatırımı yapacak

Çatalbaş Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çatalbaş, rüzgâr enerjisi sektöründe yatırımcı olmak için de gerekli süreçleri başlattıklarını belirterek, yenilenebilir enerji sektöründe gelişen alanlara yatırım yaparak büyümelerini sürdüreceklerini söyledi.

Şirketin bugüne kadar gerçekleştirdiği yatırımlar ve önümüzdeki süreçte yapacakları çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Çatalbaş, faaliyete başladıkları 2013 yılından bu yana her yıl yüzde 600 büyüme başarısı gösterdiklerini, 10 yıllık sürede çözüm ortağı oldukları firma ve kuruluşların ciddi referans projelerine imza attıklarını kaydetti.

Limanlardan marinalara, fabrikalardan üniversitelere, stadyumlardan havalimanlarına kadar geniş bir yelpazedeki taahhütlerde enerji verimliliğini en üst seviyelere çıkardıklarını aktaran Mehmet Çatalbaş, yurt içinde çok sayıda projeye çözüm ortağı olarak güç verdiklerini, 2023’te Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bölge müdürlükleri oluşturduklarını, bu yıl içinde ise İç Anadolu Bölgesi’nde ofis açacaklarını vurguladı.

Mehmet Çatalbaş, 2023’te GES yatırımları için 250 megavatın üzerinde sözleşmeye imza attıklarından söz etti. 176 megavat kabul gerçekleştirdiklerini anımsatan Çatalbaş, şirketteki pozisyon ve görev dağılımlarını netleştirerek müşteri ve satış destek odaklı çözümleri ön plana taşıdıklarını ifade etti.

Adana Hacı Sabancı OSB’de 6 bin metrekaresi kapalı, toplamda 18 bin metrekarelik alanda kurulu tesiste, depolanabilir güneş enerjisi santrallerine yatırım planladıklarını kaydeden Çatalbaş, 40 megavatlık ön lisans başvurusu yaptıklarını, sonuçlanmasının ardından, en geç iki yıl içinde 10 milyon dolar tutarındaki yatırımla projeyi hayata geçireceklerine dikkat çekti.

Lityum pillerle kendi ürünlerini oluşturup ihracata yönelecek

2023’te depolamalı güneş enerji santrali çözümlerinde partnerlikler ve ürün geliştirmede önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Mehmet Çatalbaş, yatırımla ilgili Avrupa ile Türkiye'nin önde gelen yatırım firmalarından iki firmayla görüşmelerde ilerleme sağladıklarını vurguladı. Çatalbaş, yurt içindeki tedarikçilerden temin edecekleri lityum pillerle kendi ürünlerini oluşturup yurt içi pazarına adım atacaklarını, ardından ise ihracata yönelerek Ortadoğu, Afrika ve Avrupa ülkelerine ürün tedariki sağlamayı planladıklarını bildirdi.

“GES kurulumu için izin süreleri hızlandırılmalı”

GES yatırımlarında izin süreçlerine ilişkin de sorunlar olduğunu dile getiren Mehmet Çatalbaş, çağrı mektubu başvurusu yapan birinin 6 aylık süre geçmesine rağmen hala cevap alamayışının TEİAŞ ve EPDK’nın bu süreçleri hızlandırmasını zorunlu hale getirdiğini kaydetti. Enerji yatırımcısının değerli ve cari açığa katkı sağlayan yatırımcı olduğuna dikkat çeken Çatalbaş, “O yüzden enerji yatırımcılarını küstürmemek gerekiyor. Çağrı başvuruları da mutlaka hızlıca sonuçlandırılmalı. Bu alanda çok fazla istihdam da sağlanıyor” diye konuştu.

“Arazi GES’ten önce Çatı GES’lere öncelik verilmeli”

GES yatırımlarında arazi GES’lerden önce çatı GES yatırımlarına öncelik verilmesi gerektiğine vurgu yapan Mehmet Çatalbaş, yüksek tüketimi olan sanayiciler için elektriğin önemli olduğunu, bu sektörde yaşanan kayıpları aşmak için elektriğin tüketildiği yerde üretilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ülkedeki arazilerin daha kontrollü tespit edilmesi gerektiğini söyleyen Çatalbaş, “İletim kayıpları ve işletme maliyetleri arazilerde daha fazla. Zorunlu olmadıkça çatılardaki potansiyelin değerlendirilmesinden sonra arazilere geçilmesinin daha doğru olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“GES’te 30 GW kurulu güce ulaşabiliriz”

Türkiye'nin GES’te uygulanabilir potansiyelinin 30 GW seviyesinde bulunduğunu ifade eden Mehmet Çatalbaş, insan kaynağından malzemeye kadar eldeki imkânlar çerçevesinde kurulabilecek GES gücünün yılda 3 GW seviyesinde olduğunu söyledi. İmar, mevzuat, çağrı mektubu, doğru projelendirme süreçleriyle ilerlendiğinde bu rakama ulaşılabileceğini kaydeden Çatalbaş, Türkiye’nin 2012’den bugüne GES kurulu gücünce 12 bin megavata ulaştığını, bunun yıllık ortalamasının 1.200 megavat olduğunu ancak daha alınacak çok yol olduğunu ifade etti.

“Çalışkan, istekli ve araştırmaya yönelik gençlere kapımız açık”

Çatalbaş, özellikle yeni mezun mühendislerin çok fazla projelerde aktif olduğunu gördüklerini, üniversite-sanayi iş birliğini önemsediklerini, bu noktada şirketin kapılarının çalışkan, istekli ve kendini geliştirmek isteyenlere sonuna kadar açık olduğunu vurguladı.