CERN’e kablo üretiyor, Akkuyu'nun tedarikçisi olmayı hedefliyor

Belma A. ÖZGEN

Projelerini genelde öz kaynakları ile finanse ettiklerini ayrıca devlet teşviklerinden de yararlandıklarını belirten Hasret Anıl Bahçekapılı, özellikle silikon içerikli uygulamalarda 2024 yılı içerisinde yeni yatırımlar yaparak proje geliştireceklerini kaydetti.

“Şirket olarak Ar-Ge’ye verdiğimiz önem ile teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve gerek hammaddelerdeki gerekse proses ekipmanlarındaki yenilikleri ürünlerimizde kullanmayı hedefliyoruz” diyen Hasret Anıl Bahçekapılı, “2021 yılında Ar-Ge projelerine yaklaşık 4 milyon TL yatırım yaptık.

Halen devam etmekte olan 1 adet üniversite-sanayi iş birliği projesinin yanı sıra, 2 adet siparişe dayalı Ar-Ge projemiz bulunuyor. 2022-2023 döneminde bir adet kamu destekli projeyi tamamladık ve 2 adet TÜBİTAK, 1 adet KOSGEB proje başvurusunda bulunduk” dedi.

Firma olarak kadın istihdamına önem verdiklerinin de altını çizen Hasret Anıl Bahçekapılı Ar-Ge merkezi bünyesinde çalışan personelin ortalama yüzde 50’sinin kadına bulunduk” dedi. Firma olarak kadın istihdamına önem verdiklerinin de altını çizen Hasret Anıl Bahçekapılı Ar-Ge merkezi bünyesinde çalışan personelin ortalama yüzde 50’sinin kadınlardan oluştuğunu da belirtti.

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’ne 2018 yılından beri radyasyona dayanıklı kablo ürettiklerini söyleyen Hasret Anıl Bahçekapılı, 2M Kablo’nun bu yönüyle CERN’e kablo üreten ilk yerli sermayeli kablo üreticisi olduğunun da altını çizdi.

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali olacak Akkuyu Nükleer Santrali’ne kablo üretimi için çalışmalarının devam ettiğini de söyleyen Hasret Anıl Bahçekapılı, Türkiye’deki ilk nükleer enerji santralinin ilk yerli sermayeli zayıf akım kablo tedarikçisi olmayı hedeflediklerini söyledi.

6 kıtada 80’den fazla ülkeye ihracat yaparak Türkiye’nin kablo sektöründeki payını artırdıklarını belirten Hasret Anıl Bahçekapılı sözlerini; “Amacımız daha fazla ülkeye ihracat yaparak global pazarda ülkemizin payını arttırmak. Sektör içinde evrensel kabul gören ve kalitemizi ortaya koyan belgelerimiz ile sanayi gücümüzü ve kaliteye verdiğimiz önemi kanıtlıyoruz.

CERN ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali gibi önemli projelere paydaş olmaya devam ederek ilkleri başarmaya devam etmeyi hedefliyoruz” diyerek tamamladı.